Мовний скандал у Драгоманова: виш відреагував на те, що викладачка назвала Україну "американською колонією"

Викладачка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко назвала Україну "американською колонією".

Вона також додала, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є "опухлим лімфовузлом" в хворому тілі.

В університеті дописи викладачки назвали неприпустимими і неприйнятними висловлюваннями проти української мови, українських громадян та Української держави, які йдуть врозріз з моральними принципами та переконаннями колективу.

Про це йдеться в офіційному звернені голови Первинної профспілкової організації працівників НПУ імені М.П. Драгоманова Івана Горбачука, опублікованому на сайті університету 25 січня.

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

Зазначається, що значна частина студентів та викладачів висловилась за звільнення Більченко. При цьому університет діятиме в рамках закону.

"Незважаючи на гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет буде діяти у відповідності до чинного законодавства.

Як повідомили представники громадських організацій, це питання заплановане до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації "Просвіта", на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій.

За результатами обговорення та розгляду планується проведення слухання цього питання на засіданні Вченої ради університету", – зазначили у Драгоманова.

В університеті також опублікували звернення від Ради старійшин НПУ імені М.П. Драгоманова, де попросили не робити поспішних узагальнень щодо якості університетської професури вишу.

Попри те, що університет ще не підтвердив інформації про звільнення викладачки, Більченко ефірі телеканалу "НАШ" заявила, що її вирішили звільнити, повідомляють у ВВС.

Деталі інциденту

Євгенія Більченко є викладачкою філософії та культурології.

"Процвітає людиноненависницька ідеологія. Ксенофобія по відношенню до власного населення досягла військового і цивільного апогею, – опублікувала вона 18 січня на своїй сторінці у соцмережі.

Націоналістична цензура заволоділа не лише медіа, а й наукою. Цивілізаційна пам'ять знищується на всіх рівнях…

Ось про що треба говорити. А цей закон – лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії".

До того ж викладачка наголосила, що у сфері обслуговування зараз навпаки переходить на російську мову.

Євгенія Більченко. Фото взято зі сторіни у Facebook.

Себе Більченко називає представницею "російської цивілізації".

Такі заяви викладачки викликали обурення в соцмережі, зокрема, серед студентів університету.

Наприклад, студенти факультету української філології вважають, що таким "просвітникам" не місце у їхньому університеті.

"Дуже важко виборювати з року в рік нашому університетові першість серед передових вишів України, а з такими "просвітниками" – майже неможливо.

Таким викладачам не місце в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова", – сказано в публікації.

24 січня Євгенія Більченко опублікувала звернення до президента Володимира Зеленського.

За її словами, керівництво університету погрожувало їй звільненням через політичні погляди, а також поскаржилась на інформаційні цькування та утиски.

Згодом Євгенія Більченко заявила, що спілкувалась з ректором педагогічного університету Віктором Андрущенко щодо цієї ситуації.

За її словами, ректор запевнив, що він не збирається звільняти викладачку за політичні погляди.

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