Шафа-Глорія повернулась до господарів: як живе врятована кішка з Бородянки

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 червня 2022

Врятована в Бородянці кішка Глорія, яку також назвали Шафою, повернулася додому і одужує.

Тварина одужує вдома і навіть продовжує "вести" блог в Instagram. 

"Наша героїчна киця багато бігає і грається, а всі ми знаємо, що це свідчить про те, що здоров‘я Шафи тільки кращає!", – розповідають в організації "ЗооПатруль".

Їсть Шафа також з гарним апетитом, додають рятівники тварини.

Водночас кішка досі потребує візитів до лікарів. 

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 Фото: Victor Tregubov/Facebook

"За здоров‘ям Шафи потрібен постійний догляд, тому на цьому тижні кицю відвезуть на огляд

Ми радіємо за Шафу та бажаємо їй щасливого котячого життя", – кажуть у "ЗооПатрулі".

 Фото: Anastasia Luneva/Facebook

Нагадаємо, раніше рятувальники дістали кішку з 7 поверху зруйнованого будинку в Бородянці на Київщині.

Тварина провела місяць у руїнах, але вижила, хоч і потребувала лікування.

Втомлений, але незламний вираз морди кішки надихнув українців на створення мемів. Кицю почали називати "обличчям народу", з нею створюють мерч на підтримку українців.

Популярності також набув блог Шафи-Глорії, який ведуть зоозахисники.

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Пізніше виявилося, що у тварини є власниця Анастасія Лунева. Жінка розповіла, що кішку звати Глорія і їй уже 12 років. 

Анастасія пояснила, що 27 лютого їхня сім’я пішла з дому до бабусі, але повернутися додому вже не змогла.

На щастя, їхня кішка дивом вижила у будинку, незважаючи на руйнування.

Зоозахисники відвезли Шафу до ветклініки, а вже у травні її повернули власниці.

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