Шафа-Глорія повернулась до господарів: як живе врятована кішка з Бородянки

Врятована в Бородянці кішка Глорія, яку також назвали Шафою, повернулася додому і одужує.
Тварина одужує вдома і навіть продовжує "вести" блог в Instagram.
"Наша героїчна киця багато бігає і грається, а всі ми знаємо, що це свідчить про те, що здоров‘я Шафи тільки кращає!", – розповідають в організації "ЗооПатруль".
Їсть Шафа також з гарним апетитом, додають рятівники тварини.
Водночас кішка досі потребує візитів до лікарів.
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|Фото: Victor Tregubov/Facebook
"За здоров‘ям Шафи потрібен постійний догляд, тому на цьому тижні кицю відвезуть на огляд…
Ми радіємо за Шафу та бажаємо їй щасливого котячого життя", – кажуть у "ЗооПатрулі".
|Фото: Anastasia Luneva/Facebook
Нагадаємо, раніше рятувальники дістали кішку з 7 поверху зруйнованого будинку в Бородянці на Київщині.
Тварина провела місяць у руїнах, але вижила, хоч і потребувала лікування.
Втомлений, але незламний вираз морди кішки надихнув українців на створення мемів. Кицю почали називати "обличчям народу", з нею створюють мерч на підтримку українців.
Популярності також набув блог Шафи-Глорії, який ведуть зоозахисники.
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Пізніше виявилося, що у тварини є власниця Анастасія Лунева. Жінка розповіла, що кішку звати Глорія і їй уже 12 років.
Анастасія пояснила, що 27 лютого їхня сім’я пішла з дому до бабусі, але повернутися додому вже не змогла.
На щастя, їхня кішка дивом вижила у будинку, незважаючи на руйнування.
Зоозахисники відвезли Шафу до ветклініки, а вже у травні її повернули власниці.
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