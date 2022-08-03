"Не ховайтесь за спідницями": у РНБО відреагували на петиції про дозвіл виїжджати чоловікам з України

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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3 серпня 2022

В Україні з початку повномасштабної війни вже третя петиція до президента з проханням дозволити виїзд чоловіків за кордон набрала необхідну кількість голосів.

Утім, в Раді національної безпеки і оборони кажуть, що петиції не вплинуть на заборону.

Голова РНБО Олексій Данілов порадив чоловікам, які хочуть виїхати з України, "не ховатись за жіночими спідницями" та допомагати фронту чим можливо. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

"Йдіть допомагайте тим хлопцям, які є на фронті, роботи в країні дуже багато, немає чого ховатись за жіночими спідницями і бігти з країни", – каже Данілов.

Фото: grand-warszawski/Depositphotos

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Так Данілов відреагував на чергову петицію, згідно з якою пропонується дозволити виїзд чоловікам 18-60 років без військового досвіду, а також обмежено придатним до служби.

У РНБО вважають, що навіть якщо немає змоги безпосередньо допомагати українській армії, потрібно принаймні працювати в Україні та сплачувати податки в держбюджет.

"Не можете допомагати фронту? У іншому місці працюйте, навіть якщо ви просто сплачуєте податки це так само велика допомога.

А ви хочете бігти туди, там влаштуватись на роботу і там платити податки? Несправедливо", – сказав Данілов.

Нагадаємо, українці раніше створили ще дві подібні петиції, які набрали необхідну кількість голосів.

У першій пропонувалось зняти заборону на виїзд чоловікам призовного віку та запровадити пріоритет призову добровольців під час мобілізації, а іншій вимагали зняти будь-які обмеження на виїзд для усіх без винятку.

Раніше у матеріалі УП.Життя також розповідала про те, як має проходити медкомісія після отримання повістки та хто є непридатним до служби.

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