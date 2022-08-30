У КМДА розповіли, скільки школярів вийдуть на очне навчання з 1 вересня

У Києві 138 тисяч школярів розпочнуть новий навчальний рік у режимі офлайн.

Загалом у столиці перебуває майже 180 тисяч школярів, повідомляє Київська міська держадміністрація.

А школи, у яких є укриття, готові одночасно прийняти 145 тисяч людей.

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"У столиці всі школи, 421 комунальна школа, готові до нового навчального року в різних форматах, але в режимі офлайн зможуть прийняти учнів лише ті, де є укриття або такий об’єкт є поруч у пішій доступності", – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

138 тисяч батьків написали заяви про очне навчання дітей, однак вони мають право змінити формат навчання за потреби, наголошують у КМДА.

"У цих реаліях ми маємо бути максимально гнучкими та своєчасно реагувати на потреби громади. Ми даємо змогу обрати не тільки між онлайн чи офлайн навчанням, а й застосувати індивідуальний підхід", – каже Мондриївський.

Онлайн навчання можливе і в класах, де діти навчаються офлайн, а учні шкіл, які не відкриються для очного навчання, зможуть перейти до іншої школи, яка працює офлайн, якщо там будуть місця.

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У КМДА нагадують: вчитись і працювати у школі одночасно може стільки людей, скільки може вмістити укриття – ця кількість відрізняється у різних школах.

"Для того, щоб освітній процес не припинявся навіть під час тривоги, облаштовані навчальні класи, які забезпечені всім необхідним. Для того, щоб дії були чіткими та відпрацьованими, кожен день буде починатися з нагадування учням про заходи безпеки під час оголошеної тривоги", – каже Мондриївський.

Новий навчальний рік у столичних закладах освіти також розпочнуть майже 3 600 дітей, які вимушено переїхали до Києва.

Водночас кількість переселенців, як і кількість дітей-киян, що повернулися до міста, постійно змінюється.

Нагадаємо, раніше мер міста Кличко заявляв, що 95% шкіл у Києві готові прийняти учнів з 1 вересня.

Лише 22 муніципальні школи з 421 мають працювати повністю дистанційно.