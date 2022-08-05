У Маріуполі зросла смертність, у лікарнях помирає кожен четвертий – мерія

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 серпня 2022

В окупованому росіянами Маріуполі рівень смертності зріс у 5 разів, а у лікарнях помирає кожен четвертий пацієнт.

Про це заявила Маріупольська міська рада, а також радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

У місті фіксується різкий стрибок інфекційних хвороб, а тіла загиблих досі знаходять посеред вулиць.

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 На фото – труп людини у мішку. Фото: Маріупольська міськрада

"На фото – труп людини у мішку на перехресті вулиці Ломізова та Азовстальської. Такі випадки не поодинокі. У місті повна антисанітарія та відсутність належної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Самі окупанти кажуть про 17 зафіксованих випадків гострої кишкової інфекції, половина з яких у дітей. 

Однак реальна картина гірша, запевняють у міськраді.

"Враховуючи майже повну відсутність медичної допомоги, за тиждень у Маріуполі помирає понад 30 людей. Це більше, ніж у півмільйонному Маріуполі до початку війни", – кажуть у відомстві. 

Через антисанітарію та забруднення підземних вод і річок у місті також залишається небезпека розповсюдження холери.

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У лікарнях Маріуполя не вистачає медикаментів та персоналу, додає Андрющенко.

"Ліків не вистачає, цинічно пропонують "купити" в аптеках, які частково належать наближеним до Пушиліна фірмам, частково – Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка (читай Петра Іванова)", – пише радник мера.

Для облаштування "нормальних" умов для російських військових, людей розміщують у коридорах. 

Через брак персоналу – фактично кидають на самоті.

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За словами Андрющенка, інсулінозалежні перебувають у найгіршому стані. 

Ендокринолог із Росії приймає пацієнтів лише раз на тиждень, у четвер, в одній лікарні.

"Він і "роздає" інсулін в шприцах. Тому щастить не всім. Ситуацію сумісності, підбору інсуліну взагалі ніхто не контролює. 

Просто медицини в місті немає. Ніякої, окрім ілюзорної", – каже Андрющенко.

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