Що робити у разі радіаційної аварії? Алгоритм дій від МОЗ

Кожному українцю слід знати базові правила поведінки у випадку виникнення надзвичайної ситуації будь-якого характеру, зокрема у разі радіаційної аварії.
У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я оприлюднило відповідний алгоритм дій.
І хоча станом на 6 серпня радіаційний фон по Україні перебуває у нормі, у відомстві наголошують: підготовлений – значить захищений.
"Це правило у час повномасштабної війни стало ще більш актуальним. Зважаючи на те, що країна-терорист не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру", – наголошують у відомстві.
То як діяти, якщо у вашій місцевості трапилась радіаційна аварія? Передусім необхідно залишатися у приміщенні або терміново зайти до нього, якщо ви знаходитеся на вулиці.
|Фото: anatoliy_gleb/Depositphotos
Перебувайте в укритті
Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Найбезпечніше – перебувати у підвалі або всередині будівлі.
Якщо ви маєте домашніх тварин, тримайте їх поруч і не випускайте на вулицю.
Якщо можливо:
- залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей,
- зачиняйте вікна та двері,
- ущільніть отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо),
- вимикайте системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у вашому будинку.
Залишатися в укритті необхідно до того часу, допоки офіційна влада не надала інших вказівок.
Слідкуйте за офіційними джерелами інформації
Користуйтесь лише офіційними джерелами інформації. У разі надзвичайної ситуації читайте/слухайте повідомлення від:
- Державної служби з надзвичайних ситуацій,
- поліції,
- місцевої влади.
Перебуваючи в укритті, увімкніть телебачення чи радіо. Також варто заздалегідь підписатися на канали рятувальників, поліції та місцевої влади у Telegram або Facebook.
Якщо місцева влада та надзвичайники дають вказівки – виконуйте їх обов’язково.
Знезаразьте себе
Передусім у МОЗ радять:
✅ Зняти верхній шар одягу, що може містити до 90% радіоактивного матеріалу. Однак робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його подалі від людей та домашніх тварин.
✅ Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Проте не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити на ньому радіоактивний матеріал. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.
Якщо можливості помитися у душі немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла.
У разі відсутності води, скористайтеся вологими серветками або вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.
✅Одягніть чистий одяг.
✅ Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вище перераховані пункти. За можливості робіть це в рукавичках та масці або респіраторі.
Безпека води та харчових продуктів
✅ Допоки рятувальники чи влада не повідомили про безпеку водопровідної води, доти залишатиметься незабрудненою лише вода у пляшках. Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.
Пам'ятайте: кип’ятіння водопровідної води не позбавляє її від радіоактивних речовин.
✅ МОЗ радить про всяк випадок мати запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.
Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також для протирання поверхонь ємностей, де знаходиться їжа та вода.
✅ Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.
Стосовно їжі, то тут, за аналогією із водою, харчові продукти є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах:
- консерви,
- банки,
- пляшки,
- коробки.
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Їжа з холодильника та морозильної камери також буде безпечною для вживання у разі радіаційної аварії у вашій місцевості.
Проте, перед відкриттям варто протерти харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Теж саме зробіть із кухонним приладдям перед використанням. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.
Коли варто приймати йодид калію?
Йодид калію – це сіль, схожа на кухонну. В аптеках він найчастіше продається у формі таблеток.
"Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань", – наголошують у МОЗ.
Пам'ятайте: йодид калію слід приймати лише тоді, коли ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС.
Вживання йодиду калію "для профілактики" й без реальної потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю.