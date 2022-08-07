Що робити у разі радіаційної аварії? Алгоритм дій від МОЗ

Кожному українцю слід знати базові правила поведінки у випадку виникнення надзвичайної ситуації будь-якого характеру, зокрема у разі радіаційної аварії.

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я оприлюднило відповідний алгоритм дій.

І хоча станом на 6 серпня радіаційний фон по Україні перебуває у нормі, у відомстві наголошують: підготовлений – значить захищений.

"Це правило у час повномасштабної війни стало ще більш актуальним. Зважаючи на те, що країна-терорист не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру", – наголошують у відомстві.

То як діяти, якщо у вашій місцевості трапилась радіаційна аварія? Передусім необхідно залишатися у приміщенні або терміново зайти до нього, якщо ви знаходитеся на вулиці.

Перебувайте в укритті

Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Найбезпечніше – перебувати у підвалі або всередині будівлі.

Якщо ви маєте домашніх тварин, тримайте їх поруч і не випускайте на вулицю.

Якщо можливо:

залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей,

зачиняйте вікна та двері,

ущільніть отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо),

вимикайте системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у вашому будинку.

Залишатися в укритті необхідно до того часу, допоки офіційна влада не надала інших вказівок.

Слідкуйте за офіційними джерелами інформації

Користуйтесь лише офіційними джерелами інформації. У разі надзвичайної ситуації читайте/слухайте повідомлення від:

Державної служби з надзвичайних ситуацій,

поліції,

місцевої влади.

Перебуваючи в укритті, увімкніть телебачення чи радіо. Також варто заздалегідь підписатися на канали рятувальників, поліції та місцевої влади у Telegram або Facebook.

Якщо місцева влада та надзвичайники дають вказівки – виконуйте їх обов’язково.

Знезаразьте себе

Передусім у МОЗ радять:

✅ Зняти верхній шар одягу, що може містити до 90% радіоактивного матеріалу. Однак робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його подалі від людей та домашніх тварин.

✅ Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Проте не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити на ньому радіоактивний матеріал. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

Якщо можливості помитися у душі немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла.

У разі відсутності води, скористайтеся вологими серветками або вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

✅Одягніть чистий одяг.

✅ Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вище перераховані пункти. За можливості робіть це в рукавичках та масці або респіраторі.

Безпека води та харчових продуктів

✅ Допоки рятувальники чи влада не повідомили про безпеку водопровідної води, доти залишатиметься незабрудненою лише вода у пляшках. Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

Пам'ятайте: кип’ятіння водопровідної води не позбавляє її від радіоактивних речовин.

✅ МОЗ радить про всяк випадок мати запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.

Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також для протирання поверхонь ємностей, де знаходиться їжа та вода.

✅ Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

Стосовно їжі, то тут, за аналогією із водою, харчові продукти є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах:

консерви,

банки,

пляшки,

коробки.

Їжа з холодильника та морозильної камери також буде безпечною для вживання у разі радіаційної аварії у вашій місцевості.

Проте, перед відкриттям варто протерти харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Теж саме зробіть із кухонним приладдям перед використанням. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.

Коли варто приймати йодид калію?

Йодид калію – це сіль, схожа на кухонну. В аптеках він найчастіше продається у формі таблеток.

"Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань", – наголошують у МОЗ.

Пам'ятайте: йодид калію слід приймати лише тоді, коли ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС.

Вживання йодиду калію "для профілактики" й без реальної потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю.