Українська Вікіпедія обігнала арабську за кількістю статей і посіла 16 місце в рейтингу

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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9 серпня 2022

Український мовний розділ Вікіпедії обігнав арабський та посів 16 місце за кількістю статей у липні 2022 року.

За минулий місяць в арабському розділі "Вікіпедії" створили 6604 статті, а в українському – 17175.

Український мовний розділ обігнав арабський з відривом у 2738 матеріалів попри меншу кількість користувачів.

Про це розповідають у Громадській організації "Вікімедіа Україна", повідомляє "Детектор медіа".

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 Фото: dennizn/Depositphotos

Україна піднялась з 17-го на 16-те місце у рейтингу серед 328 мовних розділів онлайн-енциклопедії.

Водночас на першому місці в рейтингу мовних розділів традиційно перебуває англійська "Вікіпедія" – у ній розміщено 6,5 млн статей.

"Кількість статей у мовному розділі ніколи не була основною ціллю при побудові "Вікіпедії", але спільнота любить перегони між мовними розділами – зокрема й тому, що це додає "спортивного" інтересу до поширення вільних знань", – каже Ярослав Стефанко.

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Загалом в українській Вікіпедії, створеній у 2004 році, зареєстровано майже 640 тисяч користувачів, а в арабській – понад 2 млн. 

При цьому в українській Вікіпедії майже вдвічі більше адміністраторів – 49 (в арабській – 26).

За словами редактора і адміністратора української "Вікіпедії" Ярослава Стефанка, наступний конкурент – розділ варайською мовою (одна з мов Філіппін).

Цей сегмент обганяє Україну на понад 80 тисяч статей, однак більшість текстів у варайській Вікіпедії були згенеровані автоматично та складаються з кількох речень.

Вони значно поступаються за якістю статтям з українського розділу, наголошує Стефанко. 

"Щодня відрив все одно скорочується, тому незабаром українська мова має всі шанси вийти на ще вищу позицію у рейтингу Вікіпедій", – пише "Детектор медіа".

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