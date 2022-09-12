Літо у Києві закінчилось швидше за метеорологічну норму

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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12 вересня 2022

У Києві метеорологічне літо завершилось раніше на два тижні за кліматичну норму.

2 вересня до столиці Україна вже завітала метеорологічна осінь, повідомили в Центральні геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Середня температура повітря з початку метеорологічної осені знизилася до менше +15°С.

Середньодобова температура повітря цього дня опустилася нижче +15 градусів і дорівнювала +14,9°С.

Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

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Найраніше осінь у столиці настала в 1993 році – 25 серпня, а найдовше літо тривало в 2020 році – до 15 жовтня.

Синоптики повідомили, що метеорологічне літо розпочалось 25 травня і завершилось 1 вересня, загалом воно тривало 100 днів.

Найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

Нагадаємо, раніше столичні метеорологи називали серпень 2022 року одним із найспекотніших в історії спостережень.

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