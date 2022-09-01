Як держслужбовцям виїхати за кордон під час війни? Пояснення ДПСУ

Під час війни виїзд військовозобов’язаних з України заборонений, але заброньовані працівники мають право перетинати кордон.

Бронь – це відстрочка від призову максимум на 6 місяців, яку надають працівнику на вимогу органів влади, державних установ тощо.

У Державній прикордонній службі пояснили, як такі військовозобов’язані можуть виїхати з України під час війни.

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Як держслужбовці можуть виїхати за кордон?

Фото: ДПСУ

Держслужбовці, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, мають надати певні документи, залежно від мети виїзду.

У відрядження:

документи, що підтверджують службове відрядження (постанова КМУ від 12 квітня 2022 р. № 440);

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (розпорядження КМУ від 8 серпня 1995 р. № 493-р) або витяг з наказу Міністерства економіки (згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194).

У відпустку:

документи, що підтверджують відпустку;

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (розпорядження КМУ від 8 серпня 1995 р. № 493-р).

Ці документи потрібно пред’явити разом з іншими документами, зазначеними у статті 2 Закону "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" (паспорт громадянина України, дипломатичний паспорт, службовий паспорт тощо).

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Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, чи можна покинути Україну з іноземними документами про інвалідність.

Також у відомстві пояснили, чи можуть чоловіки з подвійним громадянством виїжджати за кордон.