Веганство в Україні: світовий тренд чи національна особливість?

За останні п’ять років кількість Google-пошуків слова "веган" у світі зросла у два рази.

Кількість веганських бізнесів в Європі збільшилася аж на 93%.

Світ вочевидь зацікавлений етичним споживанням, але чи актуально це для України?

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Наразі понад 2 мільйони українців усвідомлено уникають споживання м’яса та близько 1,1% повністю відмовилися від продуктів тваринного походження, тобто дотримуються веганського способу життя.

Лише за півтора року існування проєкту, понад 10 тисяч людей зареєструвалося на "Веган Челендж" – безкоштовну програму, що допомагає людям переходити на рослинне харчування.

Кількість веганських продуктів і альтернатив на ринку невпинно зростає: як імпортованих, так і місцевого виробництва.

І хоча світові тренди вочевидь впливають на поширення веганства деінде, Україна видається однією з тих країн, де воно поширюється особливо стрімко.

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Чому?

Національна кухня та Великий піст

Традиційна українська кухня, попри велику кількість м’ясних страв, все ж таки є переважно вегетаріанською.

Для приготування більшості страв використовують доступні сезонні продукти на кшталт картоплі, буряка та капусти, а основою для десертів часто є місцеві фрукти та ягоди.

Квасоля та горох – справжні суперфуди прихильників веганства – здавна були джерелом білка для українців, а різноманітні поживні каші досі є основою харчування багатьох.

Ба більше, дотримання Великого посту є важливим для багатьох в Україні, незалежно від віросповідання.

М’ясні страви української кухні легко перетворити на пісні (себто веганізувати), особливо за допомогою простих рослинних альтернатив, як-от соєвого текстурату.

Українські магазини та заклади навесні мають багато пісних продуктів і навіть вводять окреме рослинне меню для тих, хто дотримується посту.

Багато людей відчувають позитивні зміни в самопочутті після цього періоду, тож усвідомлюють зв’язок між рослинним харчуванням і здоров’ям.

Отже, рослинні страви не є чимось новим для українців: вони завжди були важливою частиною раціону та здавна асоціюються з покращеним самопочуттям та енергійністю.

Свідома молодь і тренди Заходу

Освічена молодь є основою веганського руху в усьому світі.

Більшість веганів – люди до 40 років (переважно жінки), котрих вразили умови утримання тварин на промислових фермах чи переконали переваги рослинного харчування.

Інформація про це потроху доходить і до України: наприклад, покази стрічок Dominion та "Земляни", котрі висвітлюють реалії промислового тваринництва, чи фільму про спортсменів-веганів "Змінюючи гру" вже не рідкість у столиці.

Переклади багатьох статей і документалок на цю ж тему легко знайти в інтернеті, а такі сайти, як veganhealth.in.ua надають всю необхідну інформацію про веганське харчування.

Також, молоді українці відомі своїм прагненням до активізму: вони занепокоєні майбутнім, бажають змінювати світ на краще та хочуть впливати на прийняття важливих рішень на державному рівні.

Основою для веганських десертів часто є місцеві фрукти та ягоди

Оскільки інформація про промислове тваринництво та його вплив на екологію не оминула українську молодь, відмова від продуктів тваринного походження заради збереження природи – не рідкість.

Так само як і активна участь у поширенні веганства: протести та демонстрації, волонтерство, ведення блогів і створення власних еко-френдлі крамничок і закладів.

Знання іноземних мов і вільний доступ до інформації дозволяють молодим людям дізнаватися актуальні дані про екологічну кризу у світі та вплив консюмеризму на навколишнє середовище.

Не дарма рух zero waste (нуль відходів) набрав неабиякої популярності серед українців: свідоме споживання вже сприймається як необхідність, а не просто тренд.

І хоча подібного способу життя поки що дотримується меншість, мода на стійке споживання та екологічність не оминає Україну.

Спілкування з тваринами та збільшений попит

Окрім того, чимало молодих людей в Україні мають особистий досвід спілкування зі свійськими тваринами.

Літо в селі у бабусі – стандартний відпочинок для більшості дітей та підлітків.

Тож майже всі пам’ятають свою улюблену курочку чи свинку, котрі спершу ставали друзями, а пізніше – вечерею.

І хоча механізми психологічного захисту чудово справляються з подібними травмами, багато дітей запам’ятовують їх назавжди та згодом починають ставити під сумнів вживання тварин у їжу.

Чимало дорослих веганів і вегетаріанців України – це люди, котрі колись втратили друга, але відмовилися його їсти за родинним столом.

Також, на відміну від багатьох європейських країн, Україна має велику кількість безпритульних собак та досі заохочує неетичні бізнеси на кшталт дельфінаріїв чи хутрових ферм.

Здавалося б, яке це має відношення до розвитку веганства?

Виявляється, неабияке. Чимало людей починають працювати над забороною подібних бізнесів чи рятують безпритульних тварин, оскільки їхні долі їм небайдужі.

Але з часом у багатьох виникає питання: яка різниця між фермерськими тваринами та цирковими чи безпритульними?

Дізнаючись більше про перших, активісти й волонтери починають розуміти, що свинки, корівки та курочки – такі ж розумні та емоційні, як собаки чи коти, але отримують набагато менше допомоги, попри жахливі умови життя.

Багато людей, що переходять на рослинну дієту – волонтери й волонтерки зоозахисних організацій та екологічних ініціатив, котрі нарешті зрозуміли культурну обумовленість нашого ставлення до різних тварин.

Ці аспекти української культури безперечно впливають на активізацію веганського руху, а також на розширення маркету рослинних альтернатив.

Виробники та імпортери вже не можуть ігнорувати збільшений попит на веганську продукцію, тож вибір стає все різноманітніший: вівсяне молоко, сир із кеш’ю, сейтанові (з пшеничного білка) ковбаси, кокосове згущене молоко, веганське морозиво та рослинне м’ясо Beyond Meat – це лише кілька веганських продуктів, що з’явилися на ринку за останні роки.

Майже всі популярні заклади мають рослинні позиції в меню, котрі не обмежуються тільки салатом чи картоплею фрі, тож вечеря поза домом перестала бути проблемою, принаймні для жителів великих міст.

Завдяки подібним альтернативам, освітнім проєктам, на кшталт "Веган Челенджу" та численним веган-блогерам, перейти на веганство в Україні ще ніколи не було простіше, навіть у невеличких містах і селах.

Тож, може і вам час спробувати?

Алевтина Козачок, координаторка кампанії "Веган Челендж", спеціально для УП.Життя

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