Хвилина з історії Криму: у Зеленського опублікували відео про півострів

Команда платформи United24 опублікувала однохвилинний ролик, присвячений історії Криму.
На відео вже відреагував президент Володимир Зеленський, який назвав ролик нагадуванням росіянам, чиїм насправді є півострів.
"Російська агресія в Україні почалась понад 8 років тому із вторгнення до Криму. Та ми нагадаємо окупантам, де починаються і де закінчуються українські кордони", – каже він.
У ролику у швидкому темпі розповідають історію Криму та про його зв'язки з Україною.
|Фото: blurAZ1/Depositphotos
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Там згадують різні історичні епохи та народності, які населяли півострів, зокрема скіфів, греків та кримських татар.
Окрім цього, у ролику згадують про масову сталінську депортацію кримських татар, після якої Крим активно заселяли етнічними росіянами.
Нагадаємо, раніше платформа United24, ініціатором створення якої є Зеленський, опублікувала ролик про українських жінок, які боронять країну на війні.
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