Хвилина з історії Криму: у Зеленського опублікували відео про півострів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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23 вересня 2022

Команда платформи United24 опублікувала однохвилинний ролик, присвячений історії Криму.

На відео вже відреагував президент Володимир Зеленський, який назвав ролик нагадуванням росіянам, чиїм насправді є півострів.

"Російська агресія в Україні почалась понад 8 років тому із вторгнення до Криму. Та ми нагадаємо окупантам, де починаються і де закінчуються українські кордони", – каже він.

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У ролику у швидкому темпі розповідають історію Криму та про його зв'язки з Україною.

Фото: blurAZ1/Depositphotos

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Там згадують різні історичні епохи та народності, які населяли півострів, зокрема скіфів, греків та кримських татар.

Окрім цього, у ролику згадують  про масову сталінську депортацію кримських татар, після якої Крим активно заселяли етнічними росіянами.

Нагадаємо, раніше платформа United24, ініціатором створення якої є Зеленський, опублікувала ролик про українських жінок, які боронять країну на війні.

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