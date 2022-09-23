Хвилина з історії Криму: у Зеленського опублікували відео про півострів

Команда платформи United24 опублікувала однохвилинний ролик, присвячений історії Криму.

На відео вже відреагував президент Володимир Зеленський, який назвав ролик нагадуванням росіянам, чиїм насправді є півострів.

"Російська агресія в Україні почалась понад 8 років тому із вторгнення до Криму. Та ми нагадаємо окупантам, де починаються і де закінчуються українські кордони", – каже він.

У ролику у швидкому темпі розповідають історію Криму та про його зв'язки з Україною.

Там згадують різні історичні епохи та народності, які населяли півострів, зокрема скіфів, греків та кримських татар.

Окрім цього, у ролику згадують про масову сталінську депортацію кримських татар, після якої Крим активно заселяли етнічними росіянами.

Нагадаємо, раніше платформа United24, ініціатором створення якої є Зеленський, опублікувала ролик про українських жінок, які боронять країну на війні.