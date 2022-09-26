Зустріч з батьком: донька звільненого морпіха Діанова опублікувала зворушливе відео

20-річна Катерина Діанова, донька героя України, нарешті зустрілась з батьком після полону.

Відео моменту зустрічі вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

На кадрах чутно радісні зойки та видно міцні обійми батька з донькою.

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"Момент першої зустрічі з татом після довгої розлуки", – підписала відео Катерина.

На обличчі Михайла Діанова сяє широчезна посмішка.

Раніше дівчина писала, що безмежно щаслива тому, що тата повернули.

"Нарешті мій татко звільнений з полону. Це величезні радість і щастя. Дякую всім за допомогу і підтримку", – написала донька.

Нагадаємо, рідні Михайла Діанова оголошували збір коштів на реабілітацію, але призупинили збір через шахраїв.