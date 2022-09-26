Зустріч з батьком: донька звільненого морпіха Діанова опублікувала зворушливе відео

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
152590
26 вересня 2022

20-річна Катерина Діанова, донька героя України, нарешті зустрілась з батьком після полону.

Відео моменту зустрічі вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram. 

На кадрах чутно радісні зойки та видно міцні обійми батька з донькою. 

Реклама:

"Момент першої зустрічі з татом після довгої розлуки", – підписала відео Катерина.

На обличчі Михайла Діанова сяє широчезна посмішка.

Раніше дівчина писала, що безмежно щаслива тому, що тата повернули.

"Нарешті мій татко звільнений з полону. Це величезні радість і щастя. Дякую всім за допомогу і підтримку", – написала донька. 

Нагадаємо, рідні Михайла Діанова оголошували збір коштів на реабілітацію, але призупинили збір через шахраїв.

Читайте також: Звільнений із полону захисник Маріуполя "Хорус" освідчився коханій у лікарні. ВІДЕО

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 5261
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3189
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3334
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат