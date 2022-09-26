Два українські університети потрапили до світового рейтингу найкращих вишів за рівнем працевлаштування

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 вересня 2022

Два університети з України потрапили до світового рейтингу найкращих вишів за перспективами працевлаштування випускників.

Йдеться про Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, які потрапили до щорічного рейтингу QS World University Rankings.

Зокрема, КНУ ім. Т. Шевченка посів місце в діапазоні 301-500, а КПІ за результатами рейтингу перебуває на 500+ місці.

Цьогорічний рейтинг містить 1300 університетів з усього світу, у фінальний рейтинг увійдуть до 550 університетів.

Фото: Wavebreakmedi/Depositphotos

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Згідно з рейтингуванням університети оцінюють за декількома показниками:

  • оцінки та думки працедавців, з яких вишів вони готові взяти на роботу фахівців (30% оцінки);
  • досягнення випускників у кар’єрі, науці, благодійності та фінансовій спроможності після завершення університету (25% оцінки);
  • співпраця між університетом та бізнесом, зокрема, оцінюють публічно доступні дані про спільні наукові проєкти (25% оцінки);
  • частота візитів та появи працедавців на території університету (10% оцінки);
  • рівень працевлаштування випускників, за яким підраховують кількість випускників, що отримали успішну пропозицію роботи впродовж 12 місяців після завершення навчання (10% оцінки).

Нагадаємо, раніше 11 українських університетів увійшли до рейтингу найкращих вишів світу.

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