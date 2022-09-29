Звільнену з полону Мар’яну Мамонову, яка народила доньку, виписали з лікарні

Військову медикиню Мар’яну Мамонову, яка стала мамою невдовзі після звільнення з полону, виписали з лікарні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Facebook.

Жінка народила у Волинському обласному перинатальному центрі у ніч на 25 вересня.

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Уже за кілька днів Мар’яну перевели з реанімації в палату – про самопочуття породіллі розповіла її сестра Оксана.

Фото: Кирило Тимошенко

Мар’яна Мамонова потрапила в російський полон із заводу "Азовмаш" у Маріуполі на початку квітня.

Разом із 214 захисниками Маріуполя Мар’яна повернулася з полону 21 вересня, а в ніч на 25 вересня – народила доньку.

Новонароджену дівчинку назвали Анею.

"Їх зустрів та привітав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Держава потурбується, щоб родина почувалася комфортно та мала все необхідне.

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Радий, що маленька Аня буде рости вдома, у вільній країні!" – написав Тимошенко.