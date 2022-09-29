Звільнену з полону Мар’яну Мамонову, яка народила доньку, виписали з лікарні

Військову медикиню Мар’яну Мамонову, яка стала мамою невдовзі після звільнення з полону, виписали з лікарні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Facebook.

Жінка народила у Волинському обласному перинатальному центрі у ніч на 25 вересня.

Уже за кілька днів Мар’яну перевели з реанімації в палату – про самопочуття породіллі розповіла її сестра Оксана.

Фото: Кирило Тимошенко

Мар’яна Мамонова потрапила в російський полон із заводу "Азовмаш" у Маріуполі на початку квітня.

Разом із 214 захисниками Маріуполя Мар’яна повернулася з полону 21 вересня, а в ніч на 25 вересня – народила доньку.

Новонароджену дівчинку назвали Анею.

"Їх зустрів та привітав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Держава потурбується, щоб родина почувалася комфортно та мала все необхідне.

Радий, що маленька Аня буде рости вдома, у вільній країні!" – написав Тимошенко.