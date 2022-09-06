Коли на Землі очікуються магнітні бурі? Прогноз вчених на вересень

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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6 вересня 2022

Через сплеск сонячної активності на жителів Землі чекають нові магнітні бурі. Науковці прогнозують "нестабільні" умови геомагнітного поля з 6 по 11, 13-17 та 23-30 вересня.

Зокрема, з 11 по 25 вересня можливі слабкі або середні спалахи магнітних бур, свідчать дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

За інформацією Центру, 5 вересня Землю накривала слабка магнітна буря. При цьому умови геополітичного поля можуть бути схожими й 1 жовтня. До 10 вересня, за даними вчених, сонячна активність зберігатиметься на низькому рівні.

За прогнозами Центру, Сонце повернеться до низької активності з 26 вересня.

Фото: BiancoBlue/Depositphotos

Водночас, за даними сайту Spaceweather, 4 та 5 вересня на Землі уже спостерігалася середня магнітна буря, яка почала вщухати. 

При цьому вірогідність слабкої магнітної бурі все ще зберігається. Пояснюють це тим, що сонячний вітер вже вщухає, однак продовжує впливати на нашу планету. 

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Нагадаємо, раніше "УП. Життя" з'ясовувала, чи дійсно існує метеозалежність та як зміни погоди впливають на самопочуття людини.

Крім того, наприкінці серпня вчені з обсерваторії сонячної динаміки NASA зафіксували на Сонці нову дивно намагнітизовану пляму, яка з'явилася за один день. Науковці прогнозують, що цей об'єкт може стати джерелом спалахів, які спричинятимуть на Землі магнітні бурі.

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