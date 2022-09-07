На Київщині працівники ДСНС зняли з дерева жінку, яка хотіла врятувати кота

У Київській області рятувальники зняли з дерева жінку, яка намагалася врятувати кота.

Інцидент стався 6 вересня у Бучанському районі, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.

"Картина така: жінка і кіт сидять на одному дереві та не можуть з нього злізти. Все банально і просто: жіночка хотіла врятувати котика і не розрахувала свої можливості", – кажуть у відомстві.

Працівники ДСНС спустили на землю жінку і її улюбленця за допомогою автодрабини.

Жінка, кіт та їхні рятівники

Працівники ДСНС спустили на землю жінку і її улюбленця за допомогою автодрабини

Нагадаємо, у селі Мощун на Київщині волонтери врятували кота, якого невідомий розстріляв з травматичної рушниці. А у Харкові надзвичайники дістали кошеня з-під руїн ресторанно-готельного комплексу, який загорівся внаслідок удару росіян.

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