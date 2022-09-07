Майже пів мільйона українських учнів лишаються за кордоном – МОН

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 вересня 2022

За кордоном продовжують перебувати майже 500 тисяч учнів та понад 16 тисяч вчителів.

Про це повідомив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко під час брифінгу 7 вересня.

Крім того, він надав оновлену статистику щодо кількості шкіл та учнів, які розпочали навчання.

"В Україні зараз функціонує 12 906 шкіл. З них 3 539 розпочали свою роботу в очному режимі, 3 867 – в змішаному і 5 497 – в дистанційному", – заявив представник МОН.

 Фото: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos

Він додав, що при виборі формату враховувались побажання батьків – саме вони обирали, як навчатимуться їхні діти.

"Загалом навчатиметься 3 млн 900 тисяч дітей. До очного навчання приступило близько 800 тисяч, 1,3 мільйона у змішаному форматі та 1,8 мільйона – в дистанційному режимі", – сказав Кононенко.

За словами посадовця, наразі немає статистики щодо кількості дітей, які за кордоном продовжують навчатися онлайн в українських школах.

Нагадаємо, що в Офісі Президента нещодавно опублікували статистичні дані щодо кількості шкіл, які розпочали навчальний рік.

Через повномасштабне вторгнення частина навчальних закладів в Україні зруйнована. Нещодавно російська ракета знищила 29 школу на Донеччині.

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