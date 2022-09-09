Вокзал в рожевій панамці: залізничну станцію у Калуші прикрасили до визначної події. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 вересня 2022

Залізничний вокзал Калуша "одягнули" у рожеву панамку. 

Ввечері 9 вересня на вокзалі вітатимуть особливий рейс "Стефанія експерсу", повідомили в Укрзалізниці.

"Особливість його у тому, що на борту буде 100 000-й пасажир поїзда з моменту його перейменування та оновлення після перемоги пісні "Стефанія" на Євробаченні", – розповіли в Укрзалізниці.

У компанії додали, що для ювілейного пасажира Kalush Orchestra вже підготували сюрприз.

 Вокзал в рожевій панамці. Фото: Укрзалізниця

Працівники залізниці також зазначають, що тепер звучання пісні "Стефанія" під час відправлення експреса стане ще органічнішим.

 Подарунок ювілейному пасажиру

 Нагадаємо, що "Стефанія експресом" називають рейс Івано-Франківськ - Київ. Він має зупинку в Калуші – у рідному місті переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Тому на станціях Київ-Пасажирський, Калуш та Івано-Франківськ по прибутті поїзда лунає пісня гурту Kalush Orchestra – "Стефанія".

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