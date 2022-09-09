Вокзал в рожевій панамці: залізничну станцію у Калуші прикрасили до визначної події. ФОТО

Залізничний вокзал Калуша "одягнули" у рожеву панамку.

Ввечері 9 вересня на вокзалі вітатимуть особливий рейс "Стефанія експерсу", повідомили в Укрзалізниці.

"Особливість його у тому, що на борту буде 100 000-й пасажир поїзда з моменту його перейменування та оновлення після перемоги пісні "Стефанія" на Євробаченні", – розповіли в Укрзалізниці.

У компанії додали, що для ювілейного пасажира Kalush Orchestra вже підготували сюрприз.

Вокзал в рожевій панамці. Фото: Укрзалізниця

Працівники залізниці також зазначають, що тепер звучання пісні "Стефанія" під час відправлення експреса стане ще органічнішим.

Подарунок ювілейному пасажиру

Нагадаємо, що "Стефанія експресом" називають рейс Івано-Франківськ - Київ. Він має зупинку в Калуші – у рідному місті переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Тому на станціях Київ-Пасажирський, Калуш та Івано-Франківськ по прибутті поїзда лунає пісня гурту Kalush Orchestra – "Стефанія".