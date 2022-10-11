В Україну повернули 37 дітей, яких росіяни депортували з Харківщини

Росіяни влітку незаконно вивезли з тимчасово окупованої Харківщини 37 дітей.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що їх уже повернули в Україну.

"Наприкінці серпня дітей примусово вивезли з Харківщини до російського смт Кабардінка (біля Геленджика), попри те, що у всіх є батьки", – розповіли в установі.

Наразі діти перебувають на Закарпатті у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово.

Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

"Процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи", – зазначили в міністерстві.

"Операцію" з повернення додому провели спільно з Державною міграційною службою України та організацією "СОС Дитячі Містечка Україна"

Нагадаємо, що за підрахунками Мінінтеграції Росія депортувала та незаконно утримує майже 8 тисяч українських дітей.

А у Росії заявляють, що примусово депортовані діти ніби-то полюбили РФ.