У Києві музеї, які постраждали від обстрілів, збирають кошти на відбудову

Оновлено 18.10.2022
Музеї Києва, які постраждали від російських ракетних обстрілів міста, збирають кошти на реставрацію.
10 жовтня ракети, випущені з боку РФ пошкодили декілька музеїв у Києві: Національний науково-природничий музей НАН України та Національний музей Тараса Шевченка та музей Ханенків.
У Міністерстві культури також зазначили, що внаслідок обстрілів постраждали будівлі музеїв, також вибухами зачепило Національну філармонію.
Зокрема в природничому музеї НАН вибуховою хвилею вибило вікна з внутрішнього двору в експозиційних залах геологічного, палеонтологічного та зоологічного відділів.
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|Пошкодження природничого музею
Сама будівля музею є історичною спадщиною, вона збудована в 1911 році. В результаті вибуху пошкодило фасад, побито скляні стелажі, на яких розміщені експонати та вибито сторічні вікна заввишки у 2,5 метри з оригінальними рамами та склом на трьох поверхах музею.
На щастя колекції не постраждали, однак до кінця тижня музей припинив роботу та не прийматиме відвідувачів.
Але в музеї попереджають, що вікна та стелажі потрібно негайно замінити для збереження унікальної експозиції, що опинилася майже просто неба у дощову осінь.
Оцінка всієї завданої шкоди ще триває, орієнтовна сума становить 1,5 млн грн.
У музеї попросили про допомогу в українців на придбання матеріалів для ремонту вибитих вікон.
"Експонати не постраждали безпосередньо від вибухів, але їм через вибиті вікна загрожує вологість. Природничі предмети – натуралії – дуже специфічне культурне надбання. Волога призводить до утворення грибка та плісняви, які повністю зруйнують об'єкт.
У нас багато ексклюзивних колекцій ще з XVIII сторіччя, унікальних для Європи та світу, і ми не можемо допустити їхньої втрати. Тому потрібно реагувати дуже швидко, щоб затулити та замінити розбиті вікна", – пояснили наукові співробітники музею.
Реквізити для благодійного внеску:
UA 958201720313271001302009806
ЄДРПО 19020229
|Вибите вікно в музеї Тараса Шевченка
У музеї Тараса Шевченка також пошкоджено будівлю, зокрема вибито вікна першого та другого поверхів.
Наразі працівники музею прибирають розбите скло з вікон і не можуть оцінити суму збитків.
"Поки що ми не можемо оцінити точну суму збитків, але розуміємо, що вона доволі значна", – зазначили в музеї.
Реквізити для благодійного внеску:
UA 438201720313271001301016007
ЄДРПОУ 02226116
|Вибиті вікна в музеї Ханенків
У музеї Ханенків будівля також зазнала ушкоджень, зокрема і вікна, які наразі перекрили та винесли з приміщення уламки скла.
Команда музею при обстрілах не постраждала.
Наразі музей проводить роботи по оцінці завданих збитків, допомогти їм можна перерахувавши кошти благодійні організації "Фонд "Міжвухами"
Реквізити для благодійного внеску:
UA323052990000026001016208973 – UAH/980
UA753052990000026001046225528 – EUR/978
UA633052990000026006026228830 – USD/840
ЄДРПОУ 43361617
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