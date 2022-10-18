У Києві музеї, які постраждали від обстрілів, збирають кошти на відбудову

Оновлено 18.10.2022

Музеї Києва, які постраждали від російських ракетних обстрілів міста, збирають кошти на реставрацію.

10 жовтня ракети, випущені з боку РФ пошкодили декілька музеїв у Києві: Національний науково-природничий музей НАН України та Національний музей Тараса Шевченка та музей Ханенків.

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У Міністерстві культури також зазначили, що внаслідок обстрілів постраждали будівлі музеїв, також вибухами зачепило Національну філармонію.

Зокрема в природничому музеї НАН вибуховою хвилею вибило вікна з внутрішнього двору в експозиційних залах геологічного, палеонтологічного та зоологічного відділів.

Пошкодження природничого музею

Сама будівля музею є історичною спадщиною, вона збудована в 1911 році. В результаті вибуху пошкодило фасад, побито скляні стелажі, на яких розміщені експонати та вибито сторічні вікна заввишки у 2,5 метри з оригінальними рамами та склом на трьох поверхах музею.

На щастя колекції не постраждали, однак до кінця тижня музей припинив роботу та не прийматиме відвідувачів.

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Але в музеї попереджають, що вікна та стелажі потрібно негайно замінити для збереження унікальної експозиції, що опинилася майже просто неба у дощову осінь.

Оцінка всієї завданої шкоди ще триває, орієнтовна сума становить 1,5 млн грн.

У музеї попросили про допомогу в українців на придбання матеріалів для ремонту вибитих вікон.

"Експонати не постраждали безпосередньо від вибухів, але їм через вибиті вікна загрожує вологість. Природничі предмети – натуралії – дуже специфічне культурне надбання. Волога призводить до утворення грибка та плісняви, які повністю зруйнують об'єкт.



У нас багато ексклюзивних колекцій ще з XVIII сторіччя, унікальних для Європи та світу, і ми не можемо допустити їхньої втрати. Тому потрібно реагувати дуже швидко, щоб затулити та замінити розбиті вікна", – пояснили наукові співробітники музею.

Реквізити для благодійного внеску:

UA 958201720313271001302009806

ЄДРПО 19020229

Вибите вікно в музеї Тараса Шевченка

У музеї Тараса Шевченка також пошкоджено будівлю, зокрема вибито вікна першого та другого поверхів.

Наразі працівники музею прибирають розбите скло з вікон і не можуть оцінити суму збитків.

"Поки що ми не можемо оцінити точну суму збитків, але розуміємо, що вона доволі значна", – зазначили в музеї.

Реквізити для благодійного внеску:

UA 438201720313271001301016007

ЄДРПОУ 02226116

Вибиті вікна в музеї Ханенків

У музеї Ханенків будівля також зазнала ушкоджень, зокрема і вікна, які наразі перекрили та винесли з приміщення уламки скла.

Команда музею при обстрілах не постраждала.

Наразі музей проводить роботи по оцінці завданих збитків, допомогти їм можна перерахувавши кошти благодійні організації "Фонд "Міжвухами"

Реквізити для благодійного внеску:

UA323052990000026001016208973 – UAH/980

UA753052990000026001046225528 – EUR/978

UA633052990000026006026228830 – USD/840

ЄДРПОУ 43361617