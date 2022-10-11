У Києві музеї, які постраждали від обстрілів, збирають кошти на відбудову

Музеї Києва, які постраждали від російських ракетних обстрілів міста, збирають кошти на реставрацію.

10 жовтня ракети, випущені з боку РФ пошкодили декілька музеїв у Києві: Національний науково-природничий музей НАН України та Національний музей Тараса Шевченка та музей Ханенків.

У Міністерстві культури також зазначили, що внаслідок обстрілів постраждали будівлі музеїв, також вибухами зачепило Національну філармонію.

Зокрема в природничому музеї НАН вибуховою хвилею вибило вікна з внутрішнього двору в експозиційних залах геологічного, палеонтологічного та зоологічного відділів.

Пошкодження природничого музею

На щастя колекції не постраждали, однак до кінця тижня музей припинив роботу та не прийматиме відвідувачів.

У музеї попросили про допомогу в українців на придбання матеріалів для ремонту вибитих вікон.

Реквізити для благодійного внеску:

UA 958201720313271001302009806

ЄДРПО 19020229

Вибите вікно в музеї Тараса Шевченка

У музеї Тараса Шевченка також пошкоджено будівлю, зокрема вибито вікна першого та другого поверхів.

Наразі працівники музею прибирають розбите скло з вікон і не можуть оцінити суму збитків.

"Поки що ми не можемо оцінити точну суму збитків, але розуміємо, що вона доволі значна", – зазначили в музеї.

Реквізити для благодійного внеску:

UA 438201720313271001301016007

ЄДРПОУ 02226116

Вибиті вікна в музеї Ханенків

У музеї Ханенків будівля також зазнала ушкоджень, зокрема і вікна, які наразі перекрили та винесли з приміщення уламки скла.

Команда музею при обстрілах не постраждала.

Наразі музей проводить роботи по оцінці завданих збитків, допомогти їм можна перерахувавши кошти благодійні організації "Фонд "Міжвухами"

Реквізити для благодійного внеску:

UA323052990000026001016208973 – UAH/980

UA753052990000026001046225528 – EUR/978

UA633052990000026006026228830 – USD/840

ЄДРПОУ 43361617