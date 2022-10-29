Слідом за Україною: 9 країн виходять з Альянсу незалежних пресрад Європи через присутність РФ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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29 жовтня 2022

Дев'ять країн Європи підтримали позицію Комісії з журналістської етики України та вийшли зі складу Альянсу незалежних пресрад Європи (AIPCE).

Основною причиною цього є не виключення зі складу представників Росії, йдеться в офіційній заяві, яку опублікувала КЖЕ.

Зокрема, з Альянсу вийшли пресради Вірменії, Данії, Естонії, Фінляндії, Грузії, Ірландії, Молдови, Норвегії та Швеції.

У спільній заяві про вихід зазначається, що Україна пропонувала виключити Росію зі складу пресрад ще у квітні 2022 року, однак у самій організації дебати з цього приводу заборонили до Генеральної асамблеї на Кіпрі 21 жовтня.

Фото: macor/Depositphotos

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"Повномасштабна війна в Європі та нові медіа-закони в Росії, які забороняють вільні та незалежні медіа, є серйозною проблемою, яку слід було вирішити на ранніх стадіях, як неодноразово пропонувалося кількома членами AIPCE", – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час зустрічі у Кіпрі пресради поскаржились на погану підготовленість, що призвело до конфлікту через російське питання, оскільки у Комітеті планували "зберігати нейтральність" і не розглядати питання про виключення РФ.

Представники дев'яти країн вирішили вийти з Альянсу незалежних пресрад Європи після того, як там не прийняли навіть тимчасове відсторонення Росії як компроміс.

У заяві зазначають, що залишатись в організації без України стало неможливим і нагадують, що у РФ наразі відсутня свобода преси, а весь медіа-сектор використовується у путінській пропаганді.

"З цього моменту ми призупиняємо наше членство в AIPCE, поки наші українські колеги не зможуть приєднатися знову. Логотипи та назви наших пресрад необхідно негайно видалити з сайту AIPCE", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Українська Комісія з журналістської етики заявила про вихід з Альянсу незалежних пресрад Європи 24 жовтня після того, як голосування за виключення РФ не набрало необхідну кількість голосів.

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