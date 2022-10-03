Назвали Ізюмом: рятувальники прихистили кота з Харківщини. ФОТО

Київські рятувальники прихистили покинутого кота, коли працювали у деокупованих містах Харківщини.
Кота назвали Ізюмом – на честь міста, звільненого Збройними Силами України від російських окупантів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Надзвичайники опитували місцевих жителів у пошуках власників, які до цього утримували та доглядали Ізюма, але так і не знайшли їх.
Тому один із столичних рятувальників вирішив забрати пухнастика з собою до Києва.
Фото домашнього улюбленця опублікувала ДСНС у Facebook.
|Фото: ГУ ДСНС
"З перших днів до фахівців ДСНС, які працювали у складі зведеного загону, прибився домашній улюбленець – котик, який втратив свою домівку через нашестя росіян.
Його історію ми не знаємо, проте впевнені, що він пережив справжній жах", – кажуть надзвичайники.
|Київські рятувальники прихистили покинутого кота з Харківщини
Ізюм був завжди поруч з рятувальниками протягом 10 днів, поки вони розбирали завали та відновлювали цивільну інфраструктуру.
"Наші хлопці навіть прозвали його "Ізюм" у честь міста, яке наші Збройні Сили відвоювали та звільнили від російської навали.
Ізюм ні на мить не залишався без уваги, він був нагодований, напоєний, ну і звісно ж загладжений", – кажуть у ДСНС.
|Кіт допомагав рятувальникам протягом 10 днів
Ізюм також став для рятувальників "психологом", адже після побаченого жахіття вони могли погладити котика і "на мить забути про все те, що скоїли росіяни".
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|Пухнастика назвали Ізюмом
Господарів тварини розшукати не вдалося, але Ізюм знайшов нову сім’ю – він житиме у одного з рятувальників.
"Кіт постійно був поруч і нікуди не відходив, а кинути його самого наші хлопці вже не хотіли, бо за ці 10 днів сильно звикли до його муркотіння", – додають у ДСНС.
|Ізюм також став для рятувальників помічником і "психологом"
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|Ізюм не залишався без уваги, був нагодований, напоєний і "загладжений"
|Господарів Ізюма розшукати не вдалося, але він знайшов нову сім’ю
Нагадаємо, раніше на Харківщині поліціянти прихистили кота Осю, врятованого з Північної Салтівки.
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