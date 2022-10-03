Назвали Ізюмом: рятувальники прихистили кота з Харківщини. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 жовтня 2022

Київські рятувальники прихистили покинутого кота, коли працювали у деокупованих містах Харківщини.

Кота назвали Ізюмом – на честь міста, звільненого Збройними Силами України від російських окупантів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники опитували місцевих жителів у пошуках власників, які до цього утримували та доглядали Ізюма, але так і не знайшли їх. 

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Тому один із столичних рятувальників вирішив забрати пухнастика з собою до Києва.

Фото домашнього улюбленця опублікувала ДСНС у Facebook.

 Фото: ГУ ДСНС 

"З перших днів до фахівців ДСНС, які працювали у складі зведеного загону, прибився домашній улюбленець – котик, який втратив свою домівку через нашестя росіян. 

Його історію ми не знаємо, проте впевнені, що він пережив справжній жах", – кажуть надзвичайники.

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 Київські рятувальники прихистили покинутого кота з Харківщини

Ізюм був завжди поруч з рятувальниками протягом 10 днів, поки вони розбирали завали та відновлювали цивільну інфраструктуру. 

"Наші хлопці навіть прозвали його "Ізюм" у честь міста, яке наші Збройні Сили відвоювали та звільнили від російської навали. 

Ізюм ні на мить не залишався без уваги, він був нагодований, напоєний, ну і звісно ж загладжений", – кажуть у ДСНС.

 Кіт допомагав рятувальникам протягом 10 днів

Ізюм також став для рятувальників "психологом", адже після побаченого жахіття вони могли погладити котика і "на мить забути про все те, що скоїли росіяни".

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 Пухнастика назвали Ізюмом

Господарів тварини розшукати не вдалося, але Ізюм знайшов нову сім’ю – він житиме у одного з рятувальників.

"Кіт постійно був поруч і нікуди не відходив, а кинути його самого наші хлопці вже не хотіли, бо за ці 10 днів сильно звикли до його муркотіння", – додають у ДСНС.

Ізюм також став для рятувальників помічником і "психологом"

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 Ізюм не залишався без уваги, був нагодований, напоєний і "загладжений"

  Господарів Ізюма розшукати не вдалося, але він знайшов нову сім’ю

Нагадаємо, раніше на Харківщині поліціянти прихистили кота Осю, врятованого з Північної Салтівки.

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