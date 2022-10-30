"Пінгві з України?": полярники показали, як пінгвін дає прочухана сусіду за крадіжку. ВІДЕО

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" періодично тішать своїх підписників у соцмережах відео із "побуту" кілегрудих мешканців Антарктиди.

Зокрема, раніше вони уже показували, як пінгвіни крадуть каміння одне в одного для облаштування гнізда.

Якщо тоді усе обійшлося мирно, то цього разу у Національному антарктичному науковому центрі показали справжню "пінгвінячу прочуханку" за камінці.

"Пригадуєте, ми показували, як на нашому острові один пінгвін цупить в іншого камінці для будівництва гнізда? Тоді обікрадений господар відреагував досить спокійно і лише натякнув, що він усе бачить. Але так буває не завжди", – зауважують полярники.

Біологу антарктичного центру Сергію Гоголю під час традиційної роботи з обрахунку гнізд пінгвінів вдалося зафільмувати момент, коли один з родини кілегрудих птахів "виховує" іншого за крадіжку камінців. Останній отримує прочуханки через зазіхання на таку собі приватну власність.

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При цьому власника камінців полярники порівняли з Україною, яка виборює "своє" у нахабного сусіда – РФ:

"Погляньте, як завзято пінгвін гонить від свого "обійстя" нахабного сусіда! Прямо як уся наша країна. Може, цей пінгві теж з України?"

Нагадаємо, українські полярники показали, як підросли тюленята Мирко та Мрія.