З початку війни у Києві одружилися 19,6 тисяч пар, народилося 11 тисяч дітей

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 листопада 2022

У Києві за 250 днів повномасштабної війни одружилися 19 669 пар.

Також з 24 лютого у столиці народилися 11 304 малюки: 5903 хлопчики та 5401 дівчинка. 

Серед новонароджених – 207 двієнь та дві трійні.

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Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

 Фото: Микола Поворозник/Facebook

"Уже четвертий понеділок поспіль росія тероризує українців, накриваючи ракетами та посилаючи безпілотники, які несуть смерть. Та їм не зрозуміти, що нас не злякати цим і не зламати, бо на нашому боці правда…

Українці – народ, який після деокупації своїх сіл і містечок відбудовує будинки, засіває поля, створює нові сім’ї і народжує нових українців", – додав Поворозник.

Раніше у День захисників та захисниць одружились понад 1300 пар.

Нагадаємо, звільнена з російського полону захисниця "Азовсталі" народила доньку в Україні.

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