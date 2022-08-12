Не передбачено навіть факультативів: у Києві не викладатимуть російську

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 серпня 2022

У київських школах не викладатимуть російську мову навіть факультативно. 

Про це повідомив громадський діяч та політичний експерт Андрій Смолій.

Він опублікував лист-відповідь Київської міської адміністрації молодіжному клубу "Джура". Запит до департаменту надіслали 22 липня.

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У департаменті освіти КМДА зазначили, що у навчальній програмі на 2022-2023 рік  "не передбачено викладання російською мовою предметів та вивчення російської факультативно".

 Фото: kateafter / Depositphotos

Активіст пообіцяв, що триматиме руку на пульсі. 

"Сподіваюсь, так і буде. З 1 вересня будемо відстежувати ситуацію", – додав Смолій.

 Скрин документу-відповіді

Нагадаємо, російську також заборонили у школах Львова, Житомира та Миколаєва.

Проте, мовний омбудсмен заявляв, що дитина може вивчати російську у школі, якщо її батьки вважають себе етнічними росіянами. 

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