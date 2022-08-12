Не передбачено навіть факультативів: у Києві не викладатимуть російську

У київських школах не викладатимуть російську мову навіть факультативно.

Про це повідомив громадський діяч та політичний експерт Андрій Смолій.

Він опублікував лист-відповідь Київської міської адміністрації молодіжному клубу "Джура". Запит до департаменту надіслали 22 липня.

У департаменті освіти КМДА зазначили, що у навчальній програмі на 2022-2023 рік "не передбачено викладання російською мовою предметів та вивчення російської факультативно".

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Активіст пообіцяв, що триматиме руку на пульсі.

"Сподіваюсь, так і буде. З 1 вересня будемо відстежувати ситуацію", – додав Смолій.

Скрин документу-відповіді

Нагадаємо, російську також заборонили у школах Львова, Житомира та Миколаєва.

Проте, мовний омбудсмен заявляв, що дитина може вивчати російську у школі, якщо її батьки вважають себе етнічними росіянами.