Полярники показали, як яйця субантарктичних пінгвінів з’являються на світ. ВІДЕО

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали, як субантарктичний пінгвін відкладає яйце.
Вони опублікували відео на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
"А ви бачили колись, як відкладає яйце пінгвін? Навіть не всім нашим вченим на "Вернадському", під вікнами яких гніздують ці птахи, випадає така нагода.
А от біологині 27-ї УАЕ Марті Дзиндрі неабияк пощастило!" – кажуть полярники.
Читайте також: Буде Мартуся і Вовчик: у пінгвінів біля "Вернадського" з’явилися перші яйця. ФОТО
Коли Марта проводила традиційний моніторинг гнізд пінгвінів на острові Галіндез, то помітила цікаву поведінку однієї з самок.
Тіло пінгвінихи рухалося так, ніби вона от-от має знести яйце. Незабаром так і сталося, а біологиня навіть встигла зафільмувати цей момент.
Пінгвіни цього виду відкладають зазвичай два, а інколи три яйця, розповідають науковці.
Між кладками проходить кілька днів. Висиджують яйця та пташенят обидва партнери по черзі.
|Фото: Сергій Глотов, Марта Дзиндра/Національний антарктичний науковий центр
"До речі, перших пінгвінят біля станції чекаємо вже на початку грудня. А вам цікаво було б побачити, як вони народжуються?", – також питають полярники.
Нагадаємо, перші яйця у пінгвінів на острові Галіндез з'явилися на початку листопада. Двох "майбутніх малят" уже прозвали Мартусею та Вовчиком.
Також раніше на станцію "Академік Вернадський" завітали антарктичні пінгвіни-поліцейські, які мають незвичайне забарвлення.
Читайте також: Шлюбний сезон розпочато: до "Академіка Вернадського" повертаються пінгвіни та будують гнізда. ФОТО