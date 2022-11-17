Полярники показали, як яйця субантарктичних пінгвінів з’являються на світ. ВІДЕО

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали, як субантарктичний пінгвін відкладає яйце.

Вони опублікували відео на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"А ви бачили колись, як відкладає яйце пінгвін? Навіть не всім нашим вченим на "Вернадському", під вікнами яких гніздують ці птахи, випадає така нагода.

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А от біологині 27-ї УАЕ Марті Дзиндрі неабияк пощастило!" – кажуть полярники.

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Коли Марта проводила традиційний моніторинг гнізд пінгвінів на острові Галіндез, то помітила цікаву поведінку однієї з самок.

Тіло пінгвінихи рухалося так, ніби вона от-от має знести яйце. Незабаром так і сталося, а біологиня навіть встигла зафільмувати цей момент.

Пінгвіни цього виду відкладають зазвичай два, а інколи три яйця, розповідають науковці.

Між кладками проходить кілька днів. Висиджують яйця та пташенят обидва партнери по черзі.

Фото: Сергій Глотов, Марта Дзиндра/Національний антарктичний науковий центр

"До речі, перших пінгвінят біля станції чекаємо вже на початку грудня. А вам цікаво було б побачити, як вони народжуються?", – також питають полярники.

Нагадаємо, перші яйця у пінгвінів на острові Галіндез з'явилися на початку листопада. Двох "майбутніх малят" уже прозвали Мартусею та Вовчиком.

Також раніше на станцію "Академік Вернадський" завітали антарктичні пінгвіни-поліцейські, які мають незвичайне забарвлення.