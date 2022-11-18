У Києві відповіли на петицію про недоцільність встановлення головної ялинки країни

Яна Осадча журналіст
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18 листопада 2022

Рішення про встановлення головної ялинки у Києві ухвалять після консультацій з силами оборони.

Якщо її таки встановлюватимуть, то виключно за рахунок меценатів, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Петиція про недоречність встановлення ялинки у столиці під час війни була підтримана киянами. Комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій її розглянула і рекомендувала профільним департаментам врахувати викладені там пропозиції.

Зокрема, про невикористання бюджетних коштів, дотримання заходів безпеки та заощадження електроенергії.

 Головна ялинка країни-2022

Утім, комісія не підтримала петицію в частині пропозиції не встановлювати ялинку.

"У разі, якщо місто після консультацій із військовими ухвалить рішення про встановлення ялинки, бюджетні кошти на це не витрачатимуть. Меценати та соціально відповідальний бізнес звернулися до міста із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки", – кажуть у відомстві.

У КМДА зазначають, якщо ялинку таки встановлюватимуть, місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки.

У Департаменті муніципальної безпеки підкреслили, що рішення про встановлення ялинки країни будуть ухвалювати за підсумками консультацій із командуванням угруповання сил і засобів оборони міста Києва.

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