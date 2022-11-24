Школи "суворого режиму": у міськраді Маріуполя розповіли про жахливі умови навчання дітей

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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24 листопада 2022

У школах тимчасово окупованого росіянами Маріуполя немає нормальних умов для навчання дітей.

Зокрема, у закладах освіти відсутнє опалення, а у деяких – навіть вікна, тому учні змушені мерзнути, повідомляють у Маріупольській міській раді.

За даними чинної влади міста, у вцілілих будівлях шкіл, "де імітують навчальний процес", окупанти досі не розпочали опалювальний сезон. Через це у приміщеннях встановлюють електрообігрівачі, утім це лише призводить до нових проблем.

"Маріупольці пишуть, що у школах немає опалення. Діти замерзають у класах. Встановлення обігрівачів не дає результату. У школі №64 вже через це загорілася проводка, у закладі могла початися пожежа", – розповідають у міськраді Маріуполя.

 Фото: Fotosedrik/Depositphotos

Водночас у школі №5 діти навчаються не лише без опалення, але і без вікон. У закладі середньої освіти №65 продовжують вмикати альтернативні джерела тепла, утім в результаті через навантаження по всьому мікрорайону зникає електроенергія.

"Не допомагає й навчання у дві зміни. А це ще навіть не зима", – зауважують у міськраді.

Крім фізичного дискомфорту, спричиненого холодом, діти зазнають також психологічного тиску – колаборанти змушують проводити у школах "хвилини співу гімну РФ". Ба більше, за даними міськради Маріуполя, навчання школярів щодня розпочинається з перевірки та обшуку дітей.

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"Така вона свобода. Ось, такі маріупольські  школи "суворого режиму". І це окупанти називають "покращенням", – наголошує чинна влада міста.

Нагадаємо, раніше ми також писали, як проходить навчання у маріупольських школах. Уроки у деяких закладах освіти проходять не у класах, а у коридорах. 

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