У Херсоні відкрили центри видачі гумдопомоги і "Пункти незламності": адреси

На Херсонщині вже відкрили "Пункти незламності", а також – розгорнули додаткові центри видачі гуманітарної допомоги.

Додаткові пункти роздачі працюють щоденно з 10:00 до 14:00, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Щоб отримати гуманітарну допомогу, потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

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"У Херсонську область продовжує надходити гуманітарна допомога від міжнародних донорів та з інших областей України. Щодня сюди привозять тисячі тонн продуктів харчування, засобів гігієни та інших необхідних речей", – кажуть у відомстві.

Гуманітарні центри Херсонської ОВА працюють за такими адресами:

✅ Місто Херсон:

вулиця Московська, 30;

вулиця І. Куліка, 149;

вулиця І. Куліка, 131;

проспект Ушакова, 35-а (ТЦ "Адмірал");

вулиця Перекопська, 16 (Дніпровський райвиконком);

провулок Маяковського, 1 (Школа №28);

проспект Будівельників, 10 (Поліклініка №2);

вулиця Антона Головатого, 7 (Школа №8);

вулиця Карбишева, 11 ("Херсонліфт");

вулиця Суворова, 29 (Корабельна райрада);

вулиця Маяковського, 18;

вулиця Промислова, 24 (Школа № 23).

✅ Селище Антонівка: вулиця 22-га Східна, вулиця Центральна, 48а.

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✅Село Степанівка: вулиця Джона Говарда, 63.

✅ Село Станіслав: Білозерське шосе, 43.

✅ Селище Комишани: вулиця Центральна, 81-а (Старостат).

✅ Селище Зеленівка: вулиця Лесі Українки, 7 (Старостат);

✅ Село Чорнобаївка: вулиця Покровська, 45.

Раніше на Херсонщині також розгорнули "Пункти незламності", де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом.

Вони функціонують цілодобово, як місця тимчасового перебування.

У Херсоні стаціонарні пункти працюють в Корабельній та Дніпровській райрадах, а також в приміщеннях державних пожежно-рятувальних загонів №2 та №3.

Намети розгорнуто за адресами:

вул. Молодіжна, 6;

вул. Ломоносова, 75;

вул. Вишнева, 12;

вул. Патона, 8а;

площа Свободи, 1 (два намети).

Місто Берислав:

Стаціонарні пункти працюють у міській лікарні та 6-ДПРЧ.

Намет розгорнуто за адресою: провулок Східний, 1.

Селище Білозерка:

Намет розгорнуто за адресою: вул. Харченко, 33.

Селище Велика Олександрівка:

Стаціонарний пункт функціонує у 7-ДПРЧ.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров‘я розповіли, які аптеки працюють на Херсонщині, і де приймають лікарі.