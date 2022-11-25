У Херсоні відкрили центри видачі гумдопомоги і "Пункти незламності": адреси

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
1691
25 листопада 2022

На Херсонщині вже відкрили "Пункти незламності", а також – розгорнули додаткові центри видачі гуманітарної допомоги.

Додаткові пункти роздачі працюють щоденно з 10:00 до 14:00, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Щоб отримати гуманітарну допомогу, потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. 

"У Херсонську область продовжує надходити гуманітарна допомога від міжнародних донорів та з інших областей України. Щодня сюди привозять тисячі тонн продуктів харчування, засобів гігієни та інших необхідних речей", – кажуть у відомстві.

Читайте також: Жінка на колінах зустрічає онука: щемливе відео про звільнення Херсона набуває популярності

 

Гуманітарні центри Херсонської ОВА працюють за такими адресами: 

Місто Херсон:

  • вулиця Московська, 30;
  • вулиця І. Куліка, 149;
  • вулиця І. Куліка, 131;
  • проспект Ушакова, 35-а (ТЦ "Адмірал");
  • вулиця Перекопська, 16 (Дніпровський райвиконком);
  • провулок Маяковського, 1 (Школа №28);
  • проспект Будівельників, 10 (Поліклініка №2);
  • вулиця Антона Головатого, 7 (Школа №8);  
  • вулиця Карбишева, 11 ("Херсонліфт");
  • вулиця Суворова, 29 (Корабельна райрада);
  • вулиця Маяковського, 18;
  • вулиця Промислова, 24 (Школа № 23).

Селище Антонівка: вулиця 22-га Східна, вулиця Центральна, 48а.

Село Степанівка: вулиця Джона Говарда, 63.

Село Станіслав: Білозерське шосе, 43.

Селище Комишани: вулиця Центральна, 81-а (Старостат).

Селище Зеленівка: вулиця Лесі Українки, 7 (Старостат);

Село Чорнобаївка: вулиця Покровська, 45.

Раніше на Херсонщині також розгорнули "Пункти незламності", де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом. 

Вони функціонують цілодобово, як місця тимчасового перебування.

У Херсоні стаціонарні пункти працюють в Корабельній та Дніпровській райрадах, а також в приміщеннях державних пожежно-рятувальних загонів №2 та №3.

Намети розгорнуто за адресами: 

  • вул. Молодіжна, 6;
  • вул. Ломоносова, 75;
  • вул. Вишнева, 12;
  • вул. Патона, 8а;
  • площа Свободи, 1 (два намети).

Місто Берислав: 

  • Стаціонарні пункти працюють у міській лікарні та 6-ДПРЧ.
  • Намет розгорнуто за адресою: провулок Східний, 1.

Селище Білозерка:

  • Намет розгорнуто за адресою: вул. Харченко, 33.

Селище Велика Олександрівка: 

  • Стаціонарний пункт функціонує у 7-ДПРЧ.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров‘я розповіли, які аптеки працюють на Херсонщині, і де приймають лікарі.

Читайте також: Готові поділитися теплом та світлом: як українці влаштовують пункти незламності вдома


Реклама:


 820
САДИ

"Після Перемоги все відновимо": історія мешканки Миколаєва, яка виростила на підвіконні десятки цитрусових

Яна Осадча
 1783
КУЛЬТУРА

Уроки Голодомору: як нам зберігати пам’ять про геноцид, не травмуючи себе знову

Тетяна Пушнова
 773
Люди Дії

Як під час активних бойових дій касири йшли по 1,5 години, щоби видати людям гроші

За підтримки Нової пошти

Головне на сайті


САДИ

"Після Перемоги все відновимо": історія мешканки Миколаєва, яка виростила на підвіконні десятки цитрусових

Яна Осадча
Не дає загубитись у темряві: поліція віддячила хлопцю, який робить флікери в Ужгороді
Допомагають рити окопи: нацгвардійці показали врятуваних цуценят. ФОТО
Запаліть свічку пам'яті. 26 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору
Нацгвардієць посів перше місце на Чемпіонаті світу з багатоборства. ФОТО
Коти помирають від холоду й голоду за 6 годин. Як допомогти тваринам взимку?
КУЛЬТУРА

Уроки Голодомору: як нам зберігати пам’ять про геноцид, не травмуючи себе знову

Тетяна Пушнова
Люди Дії

Як під час активних бойових дій касири йшли по 1,5 години, щоби видати людям гроші

За підтримки Нової пошти