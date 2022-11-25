У Херсоні відкрили центри видачі гумдопомоги і "Пункти незламності": адреси

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 листопада 2022

На Херсонщині вже відкрили "Пункти незламності", а також – розгорнули додаткові центри видачі гуманітарної допомоги.

Додаткові пункти роздачі працюють щоденно з 10:00 до 14:00, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Щоб отримати гуманітарну допомогу, потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. 

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"У Херсонську область продовжує надходити гуманітарна допомога від міжнародних донорів та з інших областей України. Щодня сюди привозять тисячі тонн продуктів харчування, засобів гігієни та інших необхідних речей", – кажуть у відомстві.

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Гуманітарні центри Херсонської ОВА працюють за такими адресами: 

Місто Херсон:

  • вулиця Московська, 30;
  • вулиця І. Куліка, 149;
  • вулиця І. Куліка, 131;
  • проспект Ушакова, 35-а (ТЦ "Адмірал");
  • вулиця Перекопська, 16 (Дніпровський райвиконком);
  • провулок Маяковського, 1 (Школа №28);
  • проспект Будівельників, 10 (Поліклініка №2);
  • вулиця Антона Головатого, 7 (Школа №8);  
  • вулиця Карбишева, 11 ("Херсонліфт");
  • вулиця Суворова, 29 (Корабельна райрада);
  • вулиця Маяковського, 18;
  • вулиця Промислова, 24 (Школа № 23).

Селище Антонівка: вулиця 22-га Східна, вулиця Центральна, 48а.

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Село Степанівка: вулиця Джона Говарда, 63.

Село Станіслав: Білозерське шосе, 43.

Селище Комишани: вулиця Центральна, 81-а (Старостат).

Селище Зеленівка: вулиця Лесі Українки, 7 (Старостат);

Село Чорнобаївка: вулиця Покровська, 45.

Раніше на Херсонщині також розгорнули "Пункти незламності", де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом. 

Вони функціонують цілодобово, як місця тимчасового перебування.

У Херсоні стаціонарні пункти працюють в Корабельній та Дніпровській райрадах, а також в приміщеннях державних пожежно-рятувальних загонів №2 та №3.

Намети розгорнуто за адресами: 

  • вул. Молодіжна, 6;
  • вул. Ломоносова, 75;
  • вул. Вишнева, 12;
  • вул. Патона, 8а;
  • площа Свободи, 1 (два намети).

Місто Берислав: 

  • Стаціонарні пункти працюють у міській лікарні та 6-ДПРЧ.
  • Намет розгорнуто за адресою: провулок Східний, 1.

Селище Білозерка:

  • Намет розгорнуто за адресою: вул. Харченко, 33.

Селище Велика Олександрівка: 

  • Стаціонарний пункт функціонує у 7-ДПРЧ.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров‘я розповіли, які аптеки працюють на Херсонщині, і де приймають лікарі.

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