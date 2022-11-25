У Херсоні відкрили центри видачі гумдопомоги і "Пункти незламності": адреси

На Херсонщині вже відкрили "Пункти незламності", а також – розгорнули додаткові центри видачі гуманітарної допомоги.
Додаткові пункти роздачі працюють щоденно з 10:00 до 14:00, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Щоб отримати гуманітарну допомогу, потрібно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.
"У Херсонську область продовжує надходити гуманітарна допомога від міжнародних донорів та з інших областей України. Щодня сюди привозять тисячі тонн продуктів харчування, засобів гігієни та інших необхідних речей", – кажуть у відомстві.
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Гуманітарні центри Херсонської ОВА працюють за такими адресами:
✅ Місто Херсон:
- вулиця Московська, 30;
- вулиця І. Куліка, 149;
- вулиця І. Куліка, 131;
- проспект Ушакова, 35-а (ТЦ "Адмірал");
- вулиця Перекопська, 16 (Дніпровський райвиконком);
- провулок Маяковського, 1 (Школа №28);
- проспект Будівельників, 10 (Поліклініка №2);
- вулиця Антона Головатого, 7 (Школа №8);
- вулиця Карбишева, 11 ("Херсонліфт");
- вулиця Суворова, 29 (Корабельна райрада);
- вулиця Маяковського, 18;
- вулиця Промислова, 24 (Школа № 23).
✅ Селище Антонівка: вулиця 22-га Східна, вулиця Центральна, 48а.
✅Село Степанівка: вулиця Джона Говарда, 63.
✅ Село Станіслав: Білозерське шосе, 43.
✅ Селище Комишани: вулиця Центральна, 81-а (Старостат).
✅ Селище Зеленівка: вулиця Лесі Українки, 7 (Старостат);
✅ Село Чорнобаївка: вулиця Покровська, 45.
Раніше на Херсонщині також розгорнули "Пункти незламності", де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом.
Вони функціонують цілодобово, як місця тимчасового перебування.
У Херсоні стаціонарні пункти працюють в Корабельній та Дніпровській райрадах, а також в приміщеннях державних пожежно-рятувальних загонів №2 та №3.
Намети розгорнуто за адресами:
- вул. Молодіжна, 6;
- вул. Ломоносова, 75;
- вул. Вишнева, 12;
- вул. Патона, 8а;
- площа Свободи, 1 (два намети).
Місто Берислав:
- Стаціонарні пункти працюють у міській лікарні та 6-ДПРЧ.
- Намет розгорнуто за адресою: провулок Східний, 1.
Селище Білозерка:
- Намет розгорнуто за адресою: вул. Харченко, 33.
Селище Велика Олександрівка:
- Стаціонарний пункт функціонує у 7-ДПРЧ.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров‘я розповіли, які аптеки працюють на Херсонщині, і де приймають лікарі.
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