У Маріуполі дії окупантів перетворюють річку на болото, у місті стоїть сморід – радник мера. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі з'явилася ще одна екологічна проблема – місцева річка перетворюється на болото через дії загарбників.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти у Маріуполі розібрали штучну гідротехнічну споруду в районі мосту через річку Кальчик по вулиці Макара Мазая, збудовану близько 20 років тому. Її завданням було забезпечувати відповідний рівень у річці та швидкість потоку води, що дозволяло уникнути заболочуванню Кальчика у міській частині.

"Ця дамба була побудована 15-20 років назад при будівництві "Екстрим-парку" та благоустрою Лугопарку. Тепер її немає. А от наслідків – повно", – наголошує Андрющенко.

Зображення: Петро Андрющенко

Через дії окупантів у Маріуполі перетворюється на болото річка Кальчик

Унаслідок руйнування міні-дамби течія річки сповільнилася і водойма набула неприродного кольору. Кальчик перетворюється на болото.

Також по всьому місту у місцях проходження річки відчувається сморід. Андрющенко наголошує, що дії наслідки дій російських окупантів – це екологічний злочин.

Наслідки дій росіян у Маріуполі

"Сморід гноїння по всьому проходження річки в місті. Окрім руйнації самої природної гідросистеми міста – зменшення притоку прісної води в Азов.

Нащо було це робити – невідомо. Можливо, ці бовдури думали що там теж "штаб Азову", можливо просто чесались руки. Але факт є фактом. Все, до чого не торкається росія в Маріуполі – перетворюється на попіл на гноїння", – наголошує радник мера.

Загарбники у Маріуполі зруйнували дамбу. Усі фото: Петро Андрющенко/ Telegram

Руйнування міні-дамби і, як наслідок, заболочення річки – один із багатьох прикладів екоциду, здійсненого росіянами у Маріуполі.

Нагадаємо, ще у травні ми писали, що місту загрожує екологічна катастрофа через тіла вбитих мешканців, які розкладалися; постійні бомбардування, а також величезну кількість сміття та відходи. Лише у червні, за даними міськради, Маріуполь заполонили тонни сміття, яке до закінчення зими нікуди не вивозитимуть.

Вище вказаний перелік, спека та відсутність нормального доступу до медицини у червні призвели до того, що кожного дня від 10 до 15 місцевих жителів почали скаржитися на симптоми холери та дизентерії.