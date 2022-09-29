"Протези для Незламних": українцям пропонують перерахувати одноденну зарплату на допомогу бійцям ЗСУ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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29 вересня 2022

В Україні розпочали збір коштів рамках благодійного проєкту "Протези для незламних".

Українці перераховують свою одноденну зарплату на протези для українських військових та цивільних.

На початку кампанії по збору вже вдалось зібрати понад 9 мільйонів гривень.

Однак для сучасних біонічних протезів для 50 українців потрібно зібрати близько 100 мільйонів гривень.

Фото: dima_sidelnikov/Depositphotos

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Ці протези встановлюватимуть у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" Першого медоб’єднання Львова.

"Минулого року ми оголосили 19 жовтня Днем для Вікторії. Тоді всією країною збирали 50 мільйонів гривень на найдорожчий у світі укол, який лікує СМА. Вікторія отримала укол і одужує, а цей день набув нового сенсу.

Нині 19 жовтня – День для Незламних. Ми збираємо кошти для українців, які постраждали від війни та потребують протезування", – розповідає міський голова Львова Андрій Садовий.

Одним із перших біонічний протез від української компанії Esper Bionics отримав 33-річний десантник Михайло Юрчук.

У березні 2022-го його бригада боронила Ізюм, коли снаряд влучив у БТР поряд із Михайлом. Він підірвався намагаючись врятувати побратимів, а коли отямився, руки уже не було і нога була розтрощена.

Михайло Юрчук. Фото: Ірина Заславець

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Другий протез виробництва американської компанії Unlimited Tomorrow, який є найлегшим у світі, встановили львів’янину Юрію, який втратив руку внаслідок мінно-вибухової травми.

Зараз в очікуванні на такі протези кілька українських захисників. Серед них – 41-річний Олександр, який руку  втратив у бою біля Чорнобиля. Загалом на протези чекають 500 українців.

Як долучитися?

До 19 жовтня можна перерахувати одноденну зарплату на проєкт Протези для незламних" на сайті благодійної платформи dobro.ua.

Від компанії зробити безготівковий внесок можна за реквізитами:

МБФ "Українська Біржа Благодійності"

ЕДРПОУ 38005762

р/р: UA583057490000002600630669802

МФО 305749  м. Київ

Центральне відділення

ПАТ "Банк Кредит Дніпро"

Безповоротна благодійна допомога на проєкт "Протези для незламних"

Нагадаємо, раніше біонічний протез у США отримала 9-річна Саша Філіпчук із Гостомеля, яка втратила руку в Бучі.

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