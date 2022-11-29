Телескоп Hubble зняв залишок зірки, яка загинула при спалаху наднової. ФОТО

Космічний телескоп Hubble зробив фотографію залишку наднової DEM L 190, що розташована на відстані близько 160 тисяч світлових років від Землі.

Телескоп зняв залишок від масивної зірки, яка загинула під час спалаху наднової, світло якої досягло Землі тисячі років тому.

Фотографіями поділилися на сайті Європейського космічного агентства ESA.

"Тоненькі листи та сплутані нитки є уламками від катастрофічної смерті масивної зірки, яка колись була у Великій Магеллановій Хмарі, невеликій галактиці-супутнику Чумацького Шляху", – кажуть вчені.

Фото: NASA/ESA Hubble Space Telescope

Об’єкт DEM L 190, також відомий як LMC N49, розміщений у сузір’ї Золота Риба. Він є найяскравішим залишком наднової у Великій Магеллановій Хмарі – карликовій галактиці.

Це не перше зображення DEM L 190: раніше Hubble сфотографував цей об'єкт майже 10 років тому, у 2003-му.

Нове фото містить додаткові дані та вдосконалені методи обробки зображень, що робить цей вражаючий небесний феєрверк ще більш привабливим.

Останнє зображення було створено на основі даних двох різних астрономічних досліджень за допомогою одного з інструментів Hubble, що вийшли з експлуатації – Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC2).

Відтоді цей інструмент замінили на більш потужну камеру Wide Field Camera 3, але за час експлуатації він зробив внесок у науку та створив низку "приголомшливих зображень", кажуть в ESA.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Hubble поділився фото двох спіральних галактик, що з’єднані "зоряним мостом".

Також він зняв відбивну туманність NGC 1999 у сузір’ї Оріона, що нагадує "замкову щілину".