Покладалися на "дві стіни": на Донеччині поліцейські врятували сім’ю з дітьми, які жили в холоднечі під обстрілами. ВІДЕО

На Донеччині поліцейські евакуювали із зони активних бойових дій родину з дітьми, які жили у квартирі при 2 градусах тепла.

Про історію їхнього порятунку розповіли у Національній поліції України.

Напередодні правоохоронці Донеччини отримали повідомлення, що на 9-му поверсі житлового будинку в Авдіївці проживає чоловік з інвалідністю із двома дітьми та маломобільними дідусем та бабусею. Мами в 11-річного Влада та 12-річної Вероніки немає.

Родина проживала в одній кімнаті без опалення, а у їхньому місті постійно лунали вибухи.

"У будинку не залишилось жодного вцілілого вікна, відсутні комунікації, а переважна більшість жителів покинула свої оселі. Доглядом за дітлахами та двома хворими чоловіками займається бабуся.

Літня жінка розповіла, що через сильний холод усі живуть в одній кімнаті. Готують їжу на вогні, а щоб вижити під постійними обстрілами окупантів, переховуються у коридорі, сподіваючись, що "правило двох стін" врятує їхні життя", – розповідають правоохоронці.

Коли поліцейські приїхали допомогти родині евакуюватися, перед ними постав виклик – сім'я не планувала виїжджати із міста без домашніх улюбленців. Діти відмовлялися покидати двох собак і голубів, а транспортувати таку кількість тварин – важко. Особливо, коли немає власного автомобіля.

Врешті поліцейські переконали родину виїхати із міста, де постійно існує загроза для життя:

"Малечі не місце під обстрілами. Ми організуємо безпечну евакуацію разом з тваринами".

Як і пообіцяли, за кілька днів правоохоронці приїхали за родиною та їхніми тваринами на броньованих авто. Поліцейські прибули у супроводі волонтерів. Поліцейські наголошують – діяли швидко, адже вранці того дня росіяни знову обстріляли місто.

"За пів години всі члені сім’ї разом із собаками та голубами були врятовані та прямували до безпечної території.

Дорогою діти раділи, що нарешті не будуть чути постійні вибухи, зможуть гуляти з собаками на вулиці, а найголовніше – розпочнуть навчання у школі", – підкреслили у Нацполіції.

Родину з Авдіївки евакуювали до Покровської громади. Згодом усі вони вирушили до більш безпечного регіону країни. У цьому сім'ї допомогли волонтери.

Нагадаємо, поліцейські Донеччини постійно допомагають евакуюватися родинам із зон активних бойових дій. Раніше ми розповідали, як правоохоронці врятували із Бахмута родину, яка пережила російський авіаудар. А до цього писали про трагічну долю родини із села Торське Лиманської громади та порятунок 9-річного Андрія і його сестрички Олі поліцейськими з Донеччини.