У ДСНС показали справжню зиму на високогір'ї Карпат. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 грудня 2022

Українські рятувальники показали, як засніжило вершини Карпат.

На горі Піп Іван Чорногірський – хмарно з проясненнями, вітер східний, 2 м/с. Температура повітря сягнула -5°С.

"На високогір'ї Карпат справжня зима", – пише ДСНС у Telegram .

Також рятувальники нагадали туристам про безпеку в горах.

Українцям радять завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах". 

 Фото: ДСНС

Зареєстровані користувачі можуть:

  • телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах (безпосередньо до Оперативної чергової гірської пошуково-рятувальної служби);
  • надсилати екстрені SMS або інтернет-повідомлення з точними координатами місця перебування;
  • віддалено реєструвати свої гірські мандрівки в гірській пошуково-рятувальній службі.

Завантажити застосунок для пристроїв Android можна в Google Play.

Невдовзі буде доступна версія застосунку і для iOS.

Нагадаємо, перший осінній сніг 2022 року випав на горі Піп Іван у Карпатах 18 вересня. 

А 21 вересня у Карпатах зійшла перша снігова лавина – це явище зафільмували рятувальники.

Читайте також: Снігова Чорногора: рятувальники показали, як засніжило українські Карпати. ВІДЕО


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