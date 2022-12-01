У ДСНС показали справжню зиму на високогір'ї Карпат. ФОТО

журналістка УП. Життя

Українські рятувальники показали, як засніжило вершини Карпат.

На горі Піп Іван Чорногірський – хмарно з проясненнями, вітер східний, 2 м/с. Температура повітря сягнула -5°С.

"На високогір'ї Карпат справжня зима", – пише ДСНС у Telegram .

Також рятувальники нагадали туристам про безпеку в горах.

Українцям радять завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах".

Фото: ДСНС

Зареєстровані користувачі можуть:

телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах (безпосередньо до Оперативної чергової гірської пошуково-рятувальної служби);

надсилати екстрені SMS або інтернет-повідомлення з точними координатами місця перебування;

віддалено реєструвати свої гірські мандрівки в гірській пошуково-рятувальній службі.

Завантажити застосунок для пристроїв Android можна в Google Play.

Невдовзі буде доступна версія застосунку і для iOS.

Нагадаємо, перший осінній сніг 2022 року випав на горі Піп Іван у Карпатах 18 вересня.

А 21 вересня у Карпатах зійшла перша снігова лавина – це явище зафільмували рятувальники.