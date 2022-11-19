Снігова Чорногора: рятувальники показали, як засніжило українські Карпати. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 листопада 2022

В українських Карпатах продовжує сніжити. 

Працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста показали, яка ситуація на вершині Піп Іван.

Вони зазначили, що станом на ранок 19 листопада видимість обмежена, вітер  західній 17 м/с, а температура повітря опустилась до -7°С.

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Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій опублікували відео хурделиці біля обсерваторії "Білий Слон" на вершині Чорногірського хребта.

Вони наголосили, що наразі краще утриматися від походів у гори. 

Нагадаємо, на горі Піп Іван сніг випав вперше у середині вересня. А всю Україну почало замітати 17 листопада.

Експерти радять рухатися та вдягатися, як капуста, щоб не замерзнути та не переохолодитися.

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