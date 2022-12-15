"Танець на кістках": окупанти збираються встановити новорічну ялинку у Маріуполі

Загарбницька "влада" тимчасово окупованого Маріуполя збирається встановити у місті новорічну ялинку.

Про це заявив колаборант і очільник окупаційної "адміністрації" Костянтин Іващенко у Telegram.

Висота ялинки, яку окупанти хочуть встановити на руїнах зруйнованого міста, сягатиме 20 метрів. За словами Іващенка, дерево розташують у центрі міста – на площі Свободи, яку загарбники "перейменували" на площу Леніна. Нагадаємо, минулого року у Маріуполі ялинка стояла на Театральній площі, навпроти драмтеатру, на який росіяни скинули потужну бомбу.

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Крім того, окупаційна "влада" анонсувала у Маріуполі дитячу "акцію" під назвою "Ялинка бажань". Як повідомив колаборант Іващенко, і ялинку, і акцію "допоможе провести Санкт-Петербург".

Маріуполь зараз. Фото: Маріупольська міськрада

Ба більше, маріупольських школярів на новорічні свята збираються возити на "спеціальну культурну програму та екскурсії новорічним Санкт-Петербургом".

"На запрошення губернатора Олександра Беглова школярі Маріуполя зможуть провести зимові канікули у місті-побратимі", – заявляє глава окупаційної "адміністрації", який вважає, що діти "отримають безліч найприємніших емоцій та вражень".

У діючій Маріупольській міській раді уже відреагували на цинічний "жест" з боку псевдоадміністрації окупованого міста:

"Встановлення святкової ялинки у зруйнованому Маріуполі – це черговий цинізм та танець на кістках тисяч померлих від рук росіян мирних маріупольців. Це зневага до пам’яті людей, яким не дали дожити до Нового року".

Нагадаємо, російські окупанти з перших днів повномасштабної війни перетворювали український Маріуполь на суцільні руїни, обстрілюючи місто ракетами та скидаючи бомби. За даними президента Володимира Зеленського, росіяни зруйнували 95% будівель у Маріуполі. Наразі ситуація в місті – критична, адже опалювальний сезон не розпочався, люди звідусіль заявляють, що мерзнуть у власних квартирах, де замість вікон – плівка. Електрообігрівачів, які окупанти завезли у місто, на всіх не вистачає. Маріупольці, стоячи за ними у довжелезних чергах, влаштовували сварки та бійки.

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У зруйнованому місті від холоду страждають і діти, які на уроках змушені сидіти у куртках та шапках, аби якось зігрітися, поки вчителі-колаборанти імітують навчальний процес та проводять "Разговоры о важном".