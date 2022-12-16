Щоб подолати виклики війни: для українців створять 12 безкоштовних онлайн-курсів

Для українців створять 12 безоплатних онлайн-курсів на платформі Prometheus, присвячених подоланню викликів воєнного часу.

Онлайн-курси для українців, зокрема, будуть спрямовані на психологічну підтримку ветеранів та їхніх родин, а також постраждалих внаслідок сексуального насильства з боку окупантів під час війни.

Також можна отримати знання про:

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цифрову безпеку;

засоби протидії дезінформації;

допомогу внутрішньо переміщеним особам;

можливості працевлаштування для вразливих груп населення тощо.

Наразі на платформі доступна безкоштовна реєстрація на три онлайн-курси:

За словами співзасновника Prometheus, решта 9 курсів планують запустити до літа 2023 року.

"Після початку російського повномасштабного вторгнення попит на онлайн-навчання в Україні стрімко зріс. Влітку 2022 року кількість активних користувачів на Prometheus зросла на 40% порівняно з довоєнним періодом.

Паралельно ми отримали рекордну кількість запитів на створення нових онлайн-курсів з критично важливих тем", – розповідає Примаченко.

До розробки проєкту, що реалізується за підтримки Посольства США в Україні, долучилися освітня платформа Prometheus та вісім провідних громадських організацій.

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Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-хаб з освітніми курсами "Google Знання".