Щоб подолати виклики війни: для українців створять 12 безкоштовних онлайн-курсів

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
5093
16 грудня 2022

Для українців створять 12 безоплатних онлайн-курсів на платформі Prometheus, присвячених подоланню викликів воєнного часу.

Онлайн-курси для українців, зокрема, будуть спрямовані на психологічну підтримку ветеранів та їхніх родин, а також постраждалих внаслідок сексуального насильства з боку окупантів під час війни.

Також можна отримати знання про:

  • цифрову безпеку;
  • засоби протидії дезінформації;
  • допомогу внутрішньо переміщеним особам;
  • можливості працевлаштування для вразливих груп населення тощо.
 Фото: sinenkiy/Depositphotos

Наразі на платформі доступна безкоштовна реєстрація на три онлайн-курси:

Читайте також: Вчителі з усього світу проводять англомовні онлайн-уроки для дітей з України: як приєднатися

За словами співзасновника Prometheus, решта 9 курсів планують запустити до літа 2023 року.

"Після початку російського повномасштабного вторгнення попит на онлайн-навчання в Україні стрімко зріс. Влітку 2022 року кількість активних користувачів на Prometheus зросла на 40% порівняно з довоєнним періодом.

Паралельно ми отримали рекордну кількість запитів на створення нових онлайн-курсів з критично важливих тем", – розповідає Примаченко. 

До розробки проєкту, що реалізується за підтримки Посольства США в Україні, долучилися освітня платформа Prometheus та вісім провідних громадських організацій.

Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-хаб з освітніми курсами "Google Знання".

Читайте також: В Україні запустили безоплатний онлайн-курс про безпечну освіту для вчителів і батьків: як взяти участь


Реклама:


 627
Прихисти своїх

"Біжимо, доню, з усіх сил. А поплачемо потім". Історія порятунку родини відразу з двох окупованих міст

Вікторія Ярижко
 2829
КУЛЬТУРА

Гастролі, зарплати та незворотні зміни: що насправді відбувається в столичному Театрі на Лівому березі

Ганна Щокань
 18753
Суспільство

Ховалися три місяці у кімнаті для грошей. Як прийомна мама із 14 дітьми рятувалися від війни на Дніпропетровщині

Лариса Крупіна

Головне на сайті


Прихисти своїх

"Біжимо, доню, з усіх сил. А поплачемо потім". Історія порятунку родини відразу з двох окупованих міст

Вікторія Ярижко
На Полтавщині бабаки викопали кераміку VII століття до нашої ери. ФОТО
Аніме, новий wellness і пошук радості: 7 креативних трендів 2023 року
Анджеліна Джолі пішла з посади посла доброї волі ООН у справах біженців
Українська науковиця потрапила в рейтинг найвпливовіших вчених-2022
У Миколаєві з маскувальних сіток створили фронтову ялинку. ФОТО
КУЛЬТУРА

Гастролі, зарплати та незворотні зміни: що насправді відбувається в столичному Театрі на Лівому березі

Ганна Щокань
Суспільство

Ховалися три місяці у кімнаті для грошей. Як прийомна мама із 14 дітьми рятувалися від війни на Дніпропетровщині

Лариса Крупіна