Стоматологиню, яку судять за побиття дітей, позбавили ліцензії

Стоматологиню Інну Кравчук з Рівного, проти якої відкрито 5 кримінальних проваджень через побиття пацієнтів під час лікування, позбавили ліцензії.

Відтепер вона не може лікувати пацієнтів.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

Під час досудового розслідування було виявлено, що стоматологиня порушує вимоги законодавства України з питань ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

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За ініціативою прокуратури Міністерством охорони здоров’я України проведено позапланову перевірку додержання ліцензійних умов.

"Виявлені порушення стоматологинею усунені не були, що стало підставою, за наслідками ініційованої прокурором повторної позапланової перевірки, видання Міністром охорони здоров’я наказу про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики", – пояснюють у пресслужбі прокуратури.

Наразі в суді триває розгляд кримінального провадження.

Нагадаємо, що у червні 2021 року лікарка продовжувала приймати пацієнтів.

Утім, тоді у прокуратурі Рівненської області запевнили, що стоматологиня працює законно.

Стоматологиню Інну Кравчук звинувачують у побитті дітей під час лікування.

На опублікованих відео з камер спостереження, що встановлені у кабінеті лікарки, можна побачити, як стоматологиня силою тримає хлопчика та б’є його головою об крісло.

А на іншому фрагменті трясе і душить маленьку дівчинку.

Декілька батьків написали заяви до поліції. Згодом лікарці повідомили про підозру.

Потім стоматологиня перестала виходити на зв'язок з правоохоронними органами.

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