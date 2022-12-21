Нутрії, папуги, крокодил: росіяни вивезли у Крим тварин з Херсонщини – росЗМІ

У тимчасово окупований Крим привезли тварин, яких викрали із зоокуточка Нової Каховки.

На півострів вивезли носух, папуг, нутрій, патагонських мар і крокодила. Про це пишуть російські Telegram-канали "ЧП/Крым" і "Крым24" з посиланням на директора кримського парку левів "Тайган" Олега Зубкова.

Водночас Зубков заявив, що тварин рятують.

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"Приїхала нова група тварин із Херсонської області. Тварини потребують захисту та нашої допомоги. З тваринами все гаразд, їх поставили на карантин, багато різних видів ми привезли", – сказав Зубков.

У Крим привезли носух, папуг, нутрій, патагонських мар і крокодила з Херсонщини

Росіяни заявили, що вивезений крокодил раніше працював із фотографом у Скадовську, а той "викинув його в канаву", але тварину нібито врятували і передали Зубкову.

Зубков запевняє, що з тваринами все гаразд

Також у Telegram-каналі показали, як живуть єноти з Херсона в Криму. Зубков запевняє, що з тваринами все гаразд.

Наразі у Криму перебувають 7 єнотів та 2 вовчиці з Херсона.

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За словами Зубкова, 20 грудня до вовчиць підселили самця, який уже давно мешкає на території парку.

Нагадаємо, у листопаді росіяни зізнались, що при відступі з Херсона вкрали єнота з місцевого мінізоопарку.

Згодом директор "Тайгану" пообіцяв, що тварин повернуть назад, коли зоопарки у Херсоні відновлять.