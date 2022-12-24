У Кропивницькому здали на макулатуру 15 тонн книжок російською, щоб купити авто ЗСУ

У Кропивницькому зібрали гроші на машину для військових, здавши в пункти прийому макулатури 15 тонн книжок російською мовою.
Про "Суспільному" розповіла ініціаторка збору Яна Ковальова.
За її словами, до акції долучилися школи, садочки та охочі містяни, які приносили книги в обласний центр соціально-психологічної допомоги, а також у супермаркети, де облаштували спеціальні полиці для збору.
"Приносили різну літературу, здебільшого – книжки російською", – розповідає жінка.
|Фото: "Суспільне"
15 тонн вдалося зібрати близько за 4 місяці – з вересня по грудень. Від здачі книг на макулатуру вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Решту суми, яку необхідно було докласти до придбання автомобіля, доклали благодійники – одна з мереж супермаркетів.
За словами Ковальової, бійці 57-ї бригади замовили найпростіше авто.
"Щоб його можна було двома ключами відремонтувати, щоб надійне було, щоб не підвело у відповідальний момент", – пояснює ініціаторка збору.
Читайте також: Наспівав на мільйон: на Львівщині 8-річний волонтер збирає кошти для ЗСУ
В результаті для захисників придбали УАЗ за 1700 доларів. Машину освятили і передали бійцям на фронт, у Бахмут, 16 грудня. Тепер вона служитиме як для перевезення військових, так і для доставки боєприпасів та запчастин.
Яна Ковальова говорить, що періодично вигадує різні ініціативи, завдяки яким у місті збирають кошти задля допомоги українській армії на фронті.
Нагадаємо, діти зі Стрия, що на Львівщині, створили блокпост і зібрали кошти на бронежилети для військових за 3 дні.
Читайте також: У Бучі діти організували автомийку, щоб зібрати кошти на ЗСУ