У Кропивницькому здали на макулатуру 15 тонн книжок російською, щоб купити авто ЗСУ

У Кропивницькому зібрали гроші на машину для військових, здавши в пункти прийому макулатури 15 тонн книжок російською мовою.

Про "Суспільному" розповіла ініціаторка збору Яна Ковальова.

За її словами, до акції долучилися школи, садочки та охочі містяни, які приносили книги в обласний центр соціально-психологічної допомоги, а також у супермаркети, де облаштували спеціальні полиці для збору.

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"Приносили різну літературу, здебільшого – книжки російською", – розповідає жінка.

Фото: "Суспільне"

15 тонн вдалося зібрати близько за 4 місяці – з вересня по грудень. Від здачі книг на макулатуру вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Решту суми, яку необхідно було докласти до придбання автомобіля, доклали благодійники – одна з мереж супермаркетів.

За словами Ковальової, бійці 57-ї бригади замовили найпростіше авто.

"Щоб його можна було двома ключами відремонтувати, щоб надійне було, щоб не підвело у відповідальний момент", ­– пояснює ініціаторка збору.

В результаті для захисників придбали УАЗ за 1700 доларів. Машину освятили і передали бійцям на фронт, у Бахмут, 16 грудня. Тепер вона служитиме як для перевезення військових, так і для доставки боєприпасів та запчастин.

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Яна Ковальова говорить, що періодично вигадує різні ініціативи, завдяки яким у місті збирають кошти задля допомоги українській армії на фронті.

Нагадаємо, діти зі Стрия, що на Львівщині, створили блокпост і зібрали кошти на бронежилети для військових за 3 дні.