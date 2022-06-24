Діти зі Стрия створили блокпост і зібрали кошти на бронежилети за 3 дні

Діти з Львівщини облаштували блокпост, на якому зупиняли автівки та звертались до водіїв з проханням фінансово допомогти військовослужбовцям.

Про маленьких волонтерів розповіли у Львівський обласній військовій адміністрації.

Хлопчики зі Стрия збирали гроші на захисний одяг та обладнання. Вони створили "Блокпост юного патріота заради мрії".

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Їхню палку ініціативу підтримав фонд "Твори добро".

Юні волонтери на блокпості. Фото: ЛОВА

Тож хлопці з блокпоста спільно з фондом зібрали кошти на 2 бронежилети для військовослужбовців зі Стрийщини, які зараз боронять незалежність на фронті.

Волонтери збирали гроші на бронежилети. Фото: ЛОВА

Нагадаємо, у травні в одній зі львівських шкіл учні продавали розсаду, аби зібрати кошти на квадрокоптер.

Раніше 10-річний Остап з Шепетівки купив для ЗСУ зарядний пристрій на сонячній батареї, а 9-річна Кіра з Чернігова обрізала волосся для того, щоб допомогти військовим.

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