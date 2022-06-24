Діти зі Стрия створили блокпост і зібрали кошти на бронежилети за 3 дні

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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24 червня 2022

Діти з Львівщини облаштували блокпост, на якому зупиняли автівки та звертались до водіїв з проханням фінансово допомогти  військовослужбовцям.

Про маленьких волонтерів розповіли у Львівський обласній військовій адміністрації.

Хлопчики зі Стрия збирали гроші на захисний одяг та обладнання. Вони створили "Блокпост юного патріота заради мрії". 

Їхню палку ініціативу підтримав фонд "Твори добро". 

 Юні волонтери на блокпості. Фото: ЛОВА

Тож хлопці з блокпоста спільно з фондом зібрали кошти на 2 бронежилети для військовослужбовців зі Стрийщини, які зараз боронять незалежність на фронті.

 Волонтери збирали гроші на бронежилети. Фото: ЛОВА

Нагадаємо, у травні в одній зі львівських шкіл учні продавали розсаду, аби зібрати кошти на квадрокоптер.

Раніше 10-річний Остап з Шепетівки купив для ЗСУ зарядний пристрій на сонячній батареї, а 9-річна Кіра з Чернігова обрізала волосся для того, щоб допомогти військовим.

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