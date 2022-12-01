Кінологи ДСНС показали, як тренують собак-пошуковців на Сумщині. ФОТО

Українські кінологи показали, як тренують собак-рятувальників у Навчальному кінологічному центрі ДСНС.
Вони провели спільні тренування з експертами Міжнародної організації пошуково-рятувальних собак (IRO), повідомила громадська організація "Комунікації для змін".
Кінологи ДСНС продемонстрували, як їхні вихованці шукають потерпілих на техногенному завалі, в природному середовищі та по запаховому сліду.
"Спільні тренування з міжнародними експертами допомогли українським кінологам підвищити свій рівень кваліфікації, а також ефективність роботи собак-рятувальників", – кажуть в організації.
Завдяки цьому працівники ДСНС зможуть врятувати більше людей з-під завалів.
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|Автор усіх фото: Андрій Горб
"Для нас приїзд експертів IRO – це важлива подія. Ця організація має великий досвід у пошуку і виявленні людей під руїнами та завалами, на що ми зараз акцентуємо увагу першочергово.
За тиждень спільної роботи ми показали, якого рівня підготовки вже досягли, на що спроможні наші пошуково-рятувальні собаки", – каже заступник начальника Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС Олександр Пачковський.
|Кінологи ДСНС провели тренування собак спільно з європейськими колегами з IRO
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|ДСНС вдалося врятувати з-під завалів 2 895 людей – до цього залучалися собаки-рятувальники
За 9 місяців війни надзвичайники провели 67 279 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів.
Їм вдалося врятувати 2 895 людей – до порятунку залучалися пошуково-рятувальні собаки.
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|Навчання пройшли на базі кінологічного Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС
Навчання пошукових собак проходили з 21 по 27 листопада за підтримки неприбуткової організації Royal Canin Foundation на базі Навчального кінологічного центру ДСНС України.
Це єдина установа в країні, де навчають кінологів, а також розводять і тренують собак-рятувальників протягом 16 років.
|Кінологічний центр на Сумщині тренує собак-рятувальників протягом 16 років
Наразі в Центрі у місті Ромни Сумської області навчається та працює 18 пошуково-рятувальних собак різного віку.
|У кінологічному центрі зараз навчається 18 собак різного віку
|Приїзд експертів IRO – це важлива подія, кажуть у ДСНС
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|Завдяки навчанням собаки-пошуковці зможуть врятувати більше людей з-під завалів
Нагадаємо, раніше Нацгвардійці показали, як проходить тренування їхніх чотирилапих напарників.
Також бійці виклали фото двох цуценят, врятованих у Запорізькій області.
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