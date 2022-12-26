Скільки коштів українські міста витратили на новорічні святкування під час війни

Яна Осадча журналіст
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26 грудня 2022

Українські міста скоротили витрати на організацію різдвяних і новорічних свят та встановлення ялинок у сотні разів.

Про це повідомила аналітикиня Руху "Чесно" Катерина Березюк.

За даними громадської організації, минулого року 17 міст України витратили на святкування 50 млн грн.

Цьогоріч 16 міст, які відповіли на запит "Чесно", сумарно виділили на ялинки та декорації 191 тис. грн.

 Новорічна ялинка в Ужгороді

Більшість міськрад взагалі відмовились встановлювати ялинки. Зокрема, Дніпро та Рівне не стали встановлювати ялинки після опитувань, проведених мерами Борисом Філатовим та Олександром Третяком.

У містах, де ялинки були встановлені, з міських бюджетів виділяли мінімальні кошти. Більшість міст використовували ялинки та декорації минулих років.

У Луцьку 17 тис. грн пішло на оформлення новорічних локацій.

У Миколаєві на технічне обслуговування та ремонт гірлянд витратили 63 тис. грн. Ужгороду придбання світлової конструкції для фотозони обійшлося у 50 тис. гривень.

У Житомирі за 38 тис. грн облаштували "Резиденцію Святого Миколая". У Чернівцях на оформлення фотозон витратили 23 тис. бюджетних коштів.

"Економія бюджетних коштів була досягнута великою мірою за рахунок взаємодії влади, громадян та бізнесу", – каже Катерина Березюк.

У Миколаєві містяни самостійно прикрасили ялинку, а у Сумах виготовили майже 2 тис. прикрас для живих ялинок. У Львові ялинка була подарована місцевим підприємцем та встановлена безкоштовно. 

Не виділялись кошти з міського бюджету і у Києві. Конструкція ялинки, іграшки, енергоощадні гірлянди та генератор надані бізнесом.

Частина ж міськрад зосередились на створенні святкової атмосфери для дітей та придбанні подарунків.

Зокрема 7,5 млн грн передбачено на подарунки дітям у Полтаві, 2,7 млн грн планують витратити у Вінниці, і 1,9 млн грн – в Ужгороді

У "Чесно" зазначили, що святкові символи цьогоріч теж особливі. Маківки різдвяних дерев прикрашають тризуби, протитанкові їжаки, а самі дерева обгортають маскувальними сітками. Декорована синьо-жовтим ялинка з’явилася, навіть, і у кримській Керчі.

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