Скільки коштів українські міста витратили на новорічні святкування під час війни

Українські міста скоротили витрати на організацію різдвяних і новорічних свят та встановлення ялинок у сотні разів.

Про це повідомила аналітикиня Руху "Чесно" Катерина Березюк.

За даними громадської організації, минулого року 17 міст України витратили на святкування 50 млн грн.

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Цьогоріч 16 міст, які відповіли на запит "Чесно", сумарно виділили на ялинки та декорації 191 тис. грн.

Новорічна ялинка в Ужгороді

Більшість міськрад взагалі відмовились встановлювати ялинки. Зокрема, Дніпро та Рівне не стали встановлювати ялинки після опитувань, проведених мерами Борисом Філатовим та Олександром Третяком.

У містах, де ялинки були встановлені, з міських бюджетів виділяли мінімальні кошти. Більшість міст використовували ялинки та декорації минулих років.

У Луцьку 17 тис. грн пішло на оформлення новорічних локацій.

У Миколаєві на технічне обслуговування та ремонт гірлянд витратили 63 тис. грн. Ужгороду придбання світлової конструкції для фотозони обійшлося у 50 тис. гривень.

У Житомирі за 38 тис. грн облаштували "Резиденцію Святого Миколая". У Чернівцях на оформлення фотозон витратили 23 тис. бюджетних коштів.

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"Економія бюджетних коштів була досягнута великою мірою за рахунок взаємодії влади, громадян та бізнесу", – каже Катерина Березюк.

У Миколаєві містяни самостійно прикрасили ялинку, а у Сумах виготовили майже 2 тис. прикрас для живих ялинок. У Львові ялинка була подарована місцевим підприємцем та встановлена безкоштовно.

Не виділялись кошти з міського бюджету і у Києві. Конструкція ялинки, іграшки, енергоощадні гірлянди та генератор надані бізнесом.

Частина ж міськрад зосередились на створенні святкової атмосфери для дітей та придбанні подарунків.

Зокрема 7,5 млн грн передбачено на подарунки дітям у Полтаві, 2,7 млн грн планують витратити у Вінниці, і 1,9 млн грн – в Ужгороді.

У "Чесно" зазначили, що святкові символи цьогоріч теж особливі. Маківки різдвяних дерев прикрашають тризуби, протитанкові їжаки, а самі дерева обгортають маскувальними сітками. Декорована синьо-жовтим ялинка з’явилася, навіть, і у кримській Керчі.