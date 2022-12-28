На звільнених територіях Миколаївщини відновили вакцинацію проти COVID-19

Яна Осадча журналіст
1287
28 грудня 2022

На деокупованих територіях Миколаївської області відновлюється вакцинація проти COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Відтепер щеплення можна зробити у населених пунктах Баштанка і Березнегувате.

Реклама:

У наявності є вакцина CoronaVac, яка створена за традиційною технологією та мРНК-вакцина Pfizer.

 Фото:niphon/Depositphotos

Щоб зробити щеплення, треба звернутися до сімейного лікаря або до центру первинної медико-санітарної допомоги за наступними адресами:

  • КНП "Баштанський центр первинної медико-санітарної допомоги" (вул. Ювілейна, 3, м. Баштанка, тел. (05158) 255 33);
  • КНП "Березнегуватський центр первинної медико-санітарної допомоги" (смт Березнегувате, вул. Лермонтова, 1, тел. (067) 678 46 33, (05168) 912 39).

Нагадаємо, Кабімні продовжив карантин до квітня 2023 року через пандемію коронавірусу в Україні.

Читайте також: У МОЗ оновили схеми, як змішувати вакцини проти COVID-19. Що змінилося?


Реклама:


Реклама:
 6775
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3866
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3407
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат