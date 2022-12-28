На звільнених територіях Миколаївщини відновили вакцинацію проти COVID-19

На деокупованих територіях Миколаївської області відновлюється вакцинація проти COVID-19.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Відтепер щеплення можна зробити у населених пунктах Баштанка і Березнегувате.
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У наявності є вакцина CoronaVac, яка створена за традиційною технологією та мРНК-вакцина Pfizer.
|Фото:niphon/Depositphotos
Щоб зробити щеплення, треба звернутися до сімейного лікаря або до центру первинної медико-санітарної допомоги за наступними адресами:
- КНП "Баштанський центр первинної медико-санітарної допомоги" (вул. Ювілейна, 3, м. Баштанка, тел. (05158) 255 33);
- КНП "Березнегуватський центр первинної медико-санітарної допомоги" (смт Березнегувате, вул. Лермонтова, 1, тел. (067) 678 46 33, (05168) 912 39).
Нагадаємо, Кабімні продовжив карантин до квітня 2023 року через пандемію коронавірусу в Україні.
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