На звільнених територіях Миколаївщини відновили вакцинацію проти COVID-19

Яна Осадча журналіст
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28 грудня 2022

На деокупованих територіях Миколаївської області відновлюється вакцинація проти COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Відтепер щеплення можна зробити у населених пунктах Баштанка і Березнегувате.

У наявності є вакцина CoronaVac, яка створена за традиційною технологією та мРНК-вакцина Pfizer.

 Фото:niphon/Depositphotos

Щоб зробити щеплення, треба звернутися до сімейного лікаря або до центру первинної медико-санітарної допомоги за наступними адресами:

  • КНП "Баштанський центр первинної медико-санітарної допомоги" (вул. Ювілейна, 3, м. Баштанка, тел. (05158) 255 33);
  • КНП "Березнегуватський центр первинної медико-санітарної допомоги" (смт Березнегувате, вул. Лермонтова, 1, тел. (067) 678 46 33, (05168) 912 39).

Нагадаємо, Кабімні продовжив карантин до квітня 2023 року через пандемію коронавірусу в Україні.

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