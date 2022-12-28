У КМДА пояснили, куди здавати ялинки після Нового року

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 грудня 2022

Після Нового року використані ялинки варто здавати в пункти утилізації, а не просто викидати.

У Києві пункти утилізації новорічних ялинок працюватимуть із 4 до 31 січня 2023 року включно, повідомляє Київська міська держадміністрація.

Столиця відкриє 17 пунктів: 11 з них у різних районах Києва і ще 6 – на територіях лісництв КП "Дарницьке ЛПГ" та КП "ЛПГ "Конча-Заспа". 

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Знайти адреси пунктів утилізації ялинок та подивитися їхнє розташування на карті можна за посиланням.

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 Фото: vschlichting/Depositphotos

Нагадаємо, на початку 2022 року кияни принесли на переробку 8,5 тисячі хвойних дерев.

Раніше експерти радили обирати живі ялинки, щоб їх можна було переробити.

"У пунктах утилізації хвойні дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин.

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Взимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року – зберегти водний баланс", – пояснюють у КМДА.

Також ми пояснювали, як вибрати й де купити легальну ялинку, і які штрафи передбачаються за незаконну вирубку.

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