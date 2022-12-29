Гуманітарна катастрофа, якої "немає": у Маріуполі люди стоять у чергах за кашею й хлібом. ФОТО

Окупаційна "влада" Маріуполя в особі колаборанта Костянтина Іващенка регулярно публікує інформацію про гуманітарну допомогу, яку місто нібито отримує.

На противагу цьому у чинній Маріупольській міській раді оприлюднили фото, що свідчать про гуманітарну катастрофу в окупованому місті.

На цих світлинах – великий натовп людей, які стоять у чергах за їжею.

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"Маріуполь. Стабільність. Тисячна черга за тарілкою теплої каші та булкою хлібу.

Так за думкою пропагандистів виглядає "ніякої гуманітарної катастрофи, просто трохи погіршилося життя", – наголосив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

У чергах за їжею стоять і дорослі, і діти, і люди похилого віку. На одній зі світлин можна побачити, як жінці насипають кашу у пакет.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Паралельно, за даними Андрющенка, у маріупольських школах колаборанти проводять уроки на тему "Права дитину". Школярі самостійно визначали свої права і записували їх на дошці. Одне з оприлюднених радником мера фото – яскраве свідчення того, чого не вистачає дітям в окупації. Це, зокрема – "право на їжу". А також права на життя, слово, одяг, лікування та захист.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

"Дітям не розповіли, що під контролем московії права – це не те, на що люди мають право, а папірець який дозволяє керувати автівкою", – зауважує Андрющенко.

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Нагадаємо, раніше ми писали, якою була новорічна ялинка у вільному Маріуполі рік тому і як вона виглядає зараз в окупації.