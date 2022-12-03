Росіяни завезли до окупованого Мелітополя вчителів з Дагестану – ЦНС

Росіяни продовжують звозити на тимчасово окуповані території своїх вчителів задля русифікації українських дітей.

Наприклад, нещодавно до окупованого Мелітополя завезли педагогів з Дагестану, повідомляє Центр національного спротиву.

Ці вчителі мають покрити дефіцит кадрів та займатися пропагандою і просуванням російських наративів у школах, які знаходяться в окупації. За даними Центру, росіяни заохочують дагестанських вчителів до такої роботи, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій.

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Така "імміграція" обумовлена тим, що українські вчителі відмовляються співпрацювати з окупантами та навчати дітей за російською шкільною програмою.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляв, що українська влада знає майже всі прізвища педагогів, які таки стали колаборантами, за що понесуть відповідальність. Таких, за даними МОН, абсолютна меншість – 1% по країні.

У тимчасово окупованих містах росіяни також здійснюють психологічний тиск на батьків дітей. Зокрема, загарбники проводять рейди, шукаючи дітей, яких батьки не відпустили на "навчання" й не записали в російські осередки пропаганди.

За інформацією Центру національного спротиву, батькам таких дітей погрожують позбавленням батьківських прав.

"Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ покинути регіон до моменту його звільнення ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, росіяни на тимчасово окупованих територіях України намагаються інтегрувати до стандартів РФ медичну та освітню сфери.