В Україні зросла кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, а показники вакцинації впали

В Україні кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 зросла на 14% протягом тижня. При цьому показники вакцинації знижуються.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону 30 грудня.

"Ми продовжуємо реєструвати випадки ковіду і, на жаль, є випадки, які завершилися летально. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій на 14%, ніж тижнем раніше. За останній тиждень до лікарень потрапило майже 3 тисячі українців", – сказав Ігор Кузін.

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Найчастіше, за його словами, помирають особи віком 60 і більше років – вони найбільш вразливі до наслідків коронавірусу.

При цьому головний санлікар зазначив, що показники вакцинації сильно знизилися і припустив, що це пов’язано саме із "питаннями безпеки під час війни".

"За останній тиждень проведено близько 47 тисяч вакцинацій – це досить низький показник. Люди переважно отримують саме бустерні дози вакцинації. Це саме ті свідомі громадяни, які приходять до пунктів вакцинації та отримують повний курс", – підкреслив він.

Вакцин, за його словами, вистачає. При цьому Ігор Кузін наголосив, що пункти їх зберігання обладнані джерелами безперебійного живлення та стабілізаторами, що забезпечує відповідний температурний режим навіть у разі знеструмлення.

Нагадаємо, днями на деокупованих територіях Миколаївської області відновили вакцинацію проти COVID-19.

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