З ліцею на Харківщині вилучили близько 1000 російських підручників, серед них – історія РФ. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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7 грудня 2022

Правоохоронці виявили і вилучили чергову партію російських підручників з українського закладу освіти. Цього разу – з ліцею у смт. Приколотне, що на Харківщині.

Огляд навчального закладу прокурори Куп’янської окружної прокуратури проводили спільно зі слідчими поліції 6 грудня, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За словами правоохоронців, окупанти намагалися організувати навчальний процес 2022 – 2023 років за російською освітньою програмою.

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На фото можна побачити, що українським дітям збиралися, зокрема, викладати "Историю России".

 Фото: Харківська обласна прокуратура

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Загалом прокурори та слідчі поліції вилучили близько 1000 російських підручників та навчальних посібників для школярів з 1 по 11 класи. 

 Фото: Харківська обласна прокуратура

"Вилучені освітні матеріали російського зразка будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності", – резюмували у Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, українські правоохоронці уже не вперше знаходять навчальні матеріали видавництва держави-агресорки на деокупованих територіях. Наприклад, у жовтні зі школи у звільненому на Харківщині селищі міського типу Борова вилучили майже 700 російських підручників. Пізніше знайшли і вилучили понад 5 тисяч російських підручників та атестати у ліцеї деокупованого Куп'янська.

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