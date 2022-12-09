Бенксі надали звання почесного громадянина Ірпеня

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 грудня 2022

Англійському вуличному художнику Бенксі надали звання почесного громадянина міста Ірпінь на Київщині.

Таке рішення ухвалили на сесії Ірпінської міської ради.

В офіційних документах зазначено, що митець Бенксі привернув увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня.

А своїми роботами – увіковічнив трагічну історію боротьби міста та ідею його відродження. 

 Робота Бенксі в Ірпені. Фото зі сторінки художника

Нагадаємо, Бенксі підтвердив авторство 7 робіт на Київщині та навіть показав, як він їх створював

Проте, у Гостомелі вандали зрізали одну з графіті Бенксі. Їх знайшла поліція. Серед крадіїв був український митець із Черкас Олександр Дувінський. Він заявив, що брав участь у зрізанні картини, щоб її зберегти.

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