Бенксі надали звання почесного громадянина Ірпеня

Англійському вуличному художнику Бенксі надали звання почесного громадянина міста Ірпінь на Київщині.

Таке рішення ухвалили на сесії Ірпінської міської ради.

В офіційних документах зазначено, що митець Бенксі привернув увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня.

А своїми роботами – увіковічнив трагічну історію боротьби міста та ідею його відродження.

Робота Бенксі в Ірпені. Фото зі сторінки художника

Нагадаємо, Бенксі підтвердив авторство 7 робіт на Київщині та навіть показав, як він їх створював.

Проте, у Гостомелі вандали зрізали одну з графіті Бенксі. Їх знайшла поліція. Серед крадіїв був український митець із Черкас Олександр Дувінський. Він заявив, що брав участь у зрізанні картини, щоб її зберегти.